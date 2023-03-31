Hespress: экспорт российского топлива в Марокко бьёт рекорды на фоне украинского конфликта

Экспорт российского газа, нефти и угля в Марокко продолжает расти рекордными темпами, пишет Hespress. Как передаёт издание, закупки российских нефтепродуктов странами Северной Африки за год выросли почти в десять раз, а их главными потребителями стали Марокко и Тунис. Как подчёркивают в правительстве, российское топливо обходится стране дешевле, чем аналоги из других стран и позволяет сдерживать рост цен на энергоресурсы в королевстве.

В марте этого года Марокко импортировало 108 тыс. баррелей российского газа в день, сообщает Hespress. При этом общий объём импорта российского дизельного топлива в страны Северной Африки в марте составил 257 тыс. баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала конфликта на Украине.

Как отмечает аналитик нефтяного рынка в компании Energy Aspects Ливия Галларати, увеличение поставок российских нефтепродуктов в страны Северной Африки действительно наблюдается. По словам эксперта, «импорт российской нефти в Северной Африке значительно вырос с конца прошлого года, увеличившись в среднем с 20 тысяч баррелей в день в первой половине прошлого года до примерно 200 тысяч баррелей в день в первом квартале 2023 года».

Галларати подтвердила, что «Марокко и Тунис были наиболее активными импортёрами в регионе», отметив, что «страны Западной Африки также стали импортировать больше российских товаров с начала конфликта на Украине».

Как напоминает издание, министр экономики и финансов Марокко Надя Феттах Алауи в середине этого месяца опровергла информацию о том, что королевство ввело запрет на импорт российского газа и нефти. Феттах подтвердила, что закупки российского топлива выросли с 5% от всего объёма импорта горючего в стране в 2021 году до 9% в 2022 году.

Что касается цен на эти нефтепродукты и связанных с ними споров, министр экономики и финансов подтвердил, что средняя цена на российский газ составляет 9522 дирхама за тонну, притом что топливо из других стран обходится в 10 138 дирхам за тонну.

Кроме того, министр-делегат при главе правительства по связям с парламентом и официальный представитель правительства Мустафа Байтас сообщил, что Марокко увеличило импорт российского угля, что позволило королевству сдерживать рост себестоимости производства электроэнергии.