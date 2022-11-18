Bloomberg: первые антитеррористические учения при участии России в Алжире насторожили Марокко и Запад

В Алжире впервые стартовали антитеррористические учения при участии России «Щит пустыни», которые проходят недалеко от границы с его давним соперником Марокко. Алжир в этом году оказался в центре внимания международной дипломатии в качестве альтернативного поставщика нефти и газа для Европы. Однако по мере того, как укрепляются его связи с ЕС, Алжир также продолжает укреплять своё давнее сотрудничество с Россией — и это вызывает беспокойство на Западе, сообщает Bloomberg.

Первые совместные учения при участии России, которые начались на территории Алжира, привлекли пристальное внимание к его связям с Москвой, пишет Bloomberg. Это североафриканское государство входит в тройку крупнейших покупателей российского оружия и сопротивляется давлению Запада, который пытается ограничить его сотрудничество с Россией и сделать Алжир своим альтернативным поставщиком энергоресурсов на фоне санкций, поясняется в статье.



Антитеррористические учения под названием «Щит пустыни», в которых впервые участвует Россия, стартовали в среду в малонасёленной провинции Бешар, недалеко от границы Алжира с его давним соперником Марокко. Они продлятся до 28 ноября, и от каждой страны в них принимают участие около 80 военнослужащих, сообщает Bloomberg. В прошлом году аналогичные совместные учения проходили в России, а месяц назад были организованы совместные российско-алжирские манёвры в Средиземном море, поясняется в статье.



В то же время Запад обеспокоен углубляющимися связями Москвы с этой североафриканской страной, которая является сейчас одним из ключевых альтернативных поставщиков энергоресурсов для Европы на фоне антироссийских санкций, отмечает Bloomberg. Алжир в этом году оказался в центре внимания международной дипломатии, поскольку после обострения конфликта на Украине и введения всё новых санкций в отношении России Европе пришлось искать замену для импорта российского природного газа и нефти.



Алжир как член ОПЕК традиционно продаёт основную часть добываемой нефти и газа в Европу и ещё до конфликта считался одним из её крупнейших поставщиков, после России и Норвегии. Лидеры Франции, Испании и Италии уже несколько раз посетили эту страну с начала года, чтобы договориться о расширении поставок энергоресурсов. Но по мере того, как Алжир укрепляет свои связи с Европой, он также укрепляет сотрудничество с Россией — и это вызывает беспокойство на Западе и в соседнем Марокко, говорится в статье.



Россия традиционно является крупнейшим поставщиком вооружений в Алжир ещё с советских времён. По данным московского Центра анализа стратегий и технологий, который занимается исследованиями в области оборонной промышленности, эта арабская страна получает из России около 80% от всего своего импорта оружия. Алжир является третьим по величине покупателем российских вооружений, вслед за Индией и Китаем, напоминает Bloomberg.



Согласно сообщениям российских СМИ, в настоящее время Алжир рассматривает возможность подписания нового долгосрочного соглашения о поставках вооружений с Россией на общую сумму до $17 млрд. Речь идёт о закупке российских подводных лодок, истребителей-невидимок Су-57, а также других боевых самолётов и передовых систем ПВО, включая С-400, поясняется в статье. Предполагается, что контракт сроком на 10 лет может быть заключён в декабре во время запланированного визита в Москву президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.



В свою очередь, Россия заявляет, что её совместные учения с Алжиром являются плановыми и «не направлены против какой-либо третьей страны», как отмечалось в официальном заявлении Министерства иностранных дел. Но как считает руководитель Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов, тем не менее учения — это простой способ для Кремля сделать «проалжирский жест» и в то же время подать чёткий сигнал Марокко и Западу: «Марокко имеет тесные связи с США и их союзниками — для нас это не имеет значения».



Ранее в этом году США и Марокко уже проводили частичные манёвры в рамках своих регулярных совместных военных учений «Африканский лев» недалеко от границы с Алжиром, напоминает Bloomberg. А в сентябре сенатор-республиканец Марко Рубио и двухпартийная группа американских законодателей призвали администрацию американского президента Джо Байдена ввести санкции против Алжира в связи с его закупками российского оружия.



Но эти заявления пока не оказали заметного влияния на позицию Алжира, отмечается в статье. Алжир вместе с такими странами, как Куба и Китай, уже дважды воздерживался в этом году при голосовании по резолюциям ООН, осуждающим Россию в связи с обострением конфликта на Украине. В свою очередь, Москва заняла нейтральную позицию в отношении спора о Западной Сахаре — бывшей испанской колонии, на которую претендует Марокко, ведя борьбу с поддерживаемым Алжиром Фронтом ПОЛИСАРИО.



Нынешняя напряжённость «только сближает нас», считает московский эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина. По её мнению, это не способно разрушить давние традиционные связи двух стран. «Алжир отказывается занимать антироссийскую позицию», — заключила Супонина в беседе с журналистами.