Le Monde: от эмбарго на российский газ выигрывает Алжир — но это ему не на пользу

Европа ищет новых поставщиков углеводородов взамен России и на эту роль хорошо подходит Алжир, несмотря на его проблемы с протестным движением и соседями, пишет Le Monde. Но у этих перспектив есть обратная сторона: в условиях высоких цен на нефть у Алжира теряется стимул проводить реформы и диверсифицировать экономику.

Априори мировая конъюнктура складывается в пользу Алжира, пишет Le Monde. Из-за ситуации на Украине поднялись цены на углеводороды, и это автоматически наполняет казну Алжира, который занимает третье место в Африке по запасам нефти.

При этом Европа ищет альтернативу российскому газу, и это повышает стратегическую важность Алжира на региональной сцене. Алжир и сам хочет, чтобы его считали надёжным партнёром. Сегодня Алжир отвечает за 11% импорта газа в Европу, и в дальнейшем этот показатель будет расти. Хотя аналитики, наоборот, прогнозировали ему дипломатическую изоляцию из-за протестного движения «Хирак» и нападок на соседнее Марокко по поводу Западной Сахары.

Но при этом ситуация вовсе не решает проблем, которые есть у Алжира из-за неработающей экономики, которая зависит от нефтяной ренты. И власти страны это понимают. Президент Алжира уже поднимал вопрос о том, что 95% экспорта государства и 60% налоговых поступлений составляют углеводороды, и это губительно для развития. В 2018 году в международном отчёте эксперты отмечали, что алжирская модель развития находится на последнем издыхании. Для того чтобы её укрепить, уже 15 лет звучат призывы к диверсификации промышленности.

Но пока побеждает искушение за счёт доходов от углеводородов купить социальный мир, пишет автор статьи. В период низких цен на нефть, который наступил с 2014 года, снова зазвучали разговоры о реформах, но нынешний подъём цен, скорее всего, снова оттянет решение и отложит проведение структурных реформ на потом.

К тому же над Алжиром висит угроза нехватки продовольствия, что мешает отказу от государственных субсидий. При этом у страны большой государственный долг, который в 2020 году составлял 50,7%, а в этом году может дойти до 65,4%.

Если Алжир хочет по-настоящему стать стратегическим поставщиком углеводородов в Европу, то ему придётся отвечать высоким требованиям своего клиента, то есть обновить стареющую инфраструктуру. С 2005 по 2020 год его объёмы производства снизились с 2 млн до 1,34 млн баррелей в день. То же происходит и с газом: в 2007—2008 годах Алжир производил 60—65 млрд кубометров газа, а теперь — 42—43 млрд, и это при том, что потребление газа выросло на 54% и сегодня оно превосходит объём экспорта.

Экономисты отмечают, что, в принципе, Алжир может удовлетворить растущие потребности Европы, но при некоторых условиях. Ему придётся улучшить энергетическую эффективность и пересмотреть ценовую политику.

К тому же ему придётся нарастить инвестиции, чтобы открыть новые месторождения. В этом направлении подвижки уже есть, поскольку алжирская государственная корпорация подписала ряд контрактов в последнее время, в том числе с итальянцами и китайцами.

Кроме того, Алжиру нужно разрабатывать источники возобновляемой энергии — сейчас на неё приходится всего лишь 1% национального потребления. Учитывая 3 тыс. солнечных часов в году, у Алжира в этом вопросе огромный неиспользуемый потенциал.

Наконец, строительство первой алжирской АЭС в 2025 году может дать ему дополнительное поле для манёвра. Ещё эксперты советуют заняться исследованиями месторождений сланцевого газа на юге страны, но там действовать нужно осторожно, поскольку в тех районах сильны протестные настроения. Помимо всего прочего, нужно вернуться к старой идее строительства газопровода из Нигерии в Европу через пустынный юг Алжира. Но здесь конкуренцию Алжиру составляет Марокко.

Как бы то ни было, Алжир должен стать привлекательным в глазах инвесторов, ему нужно создать у себя атмосферу налоговой и законодательной стабильности. Там сейчас разрабатывают новый закон об инвестициях, но, чтобы он заработал, нужно сначала победить «бюрократического монстра», пишет Le Monde.