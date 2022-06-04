GT: экономические интересы расшатывают сплочённость Запада в отношении санкций против России

Хотя США продолжают заявлять о важности «единства Запада» в отношении санкций — однако принимаемые единогласно решения не означают автоматически, что они подходят для всех, отмечают китайские эксперты. По их оценкам, чем ощутимее негативные последствия антироссийских мер будут задевать интересы стран Европы, тем быстрее их единство начнёт рушиться, пишет Global Times.

Шаткое единство стран Запада относительно применения санкций против России начинает рушиться, поскольку они начинают обнаруживать, что эти ограничения наносят ущерб их собственным практическим интересам, пишет обозреватель Global Times Ай Джун. И хотя Вашингтон не перестаёт заявлять о важности единения в этом вопросе, европейские политики вряд ли будут активно поддерживать дальнейшие ужесточения ограничительных мер в ущерб себе и своим избирателям, отмечается в статье.



После нескольких недель споров и сложных переговоров на этой неделе был обнародован шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России, который предусматривает сокращение импорта российской нефти более чем на две трети. Об этом объявил после недавнего саммита лидеров стран ЕС президент Европейского совета Шарль Мишель, напоминает автор. Тем не менее импорт по трубопроводам пока будет освобождён от санкций — а это означает, что некоторые страны вправе продолжать импортировать российские энергоносители.



Сложно прогнозировать, насколько российская экономика пострадает от новых запретов. Однако можно предположить, что предстоящей зимой ряду европейских стран наверняка придётся столкнуться с серьёзными трудностями в энергетической сфере, прогнозирует автор. Если же оценивать, какую реальную выгоду может получить ЕС от недавно объявленных санкций, — то пока ничего не приходит на ум, кроме как возможность продемонстрировать «единство», о котором постоянно заявляют западные политики, подчёркивается в статье.



Однако правда заключается в том, что за день до начала саммита министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что единство ЕС «начинает рушиться», пока некоторые страны с трудом пытаются договориться об эмбарго против России, пишет Global Times. Появляется всё больше признаков того, что западная коалиция против Москвы довольно хрупкая и начинает трещать по швам, как только её членам приходится сталкиваться с реальными потерями.



Всего лишь несколько недель назад западные СМИ и политики радовались тому, что обострившийся конфликт вокруг Украины смог восстановить единство НАТО и вдохнуть новую жизнь в существование этого альянса. Но оказалось, что это «единство» Запада не в состоянии выстоять под ударами по практическим интересам разных стран — в первую очередь, что касается поставок энергоресурсов, говорится в статье.



Некоторые государства Европы надеются, что смогут снизить свою зависимость от российских энергоносителей — а Соединённые Штаты, в свою очередь, стремятся занять место России на рынке поставок энергоресурсов. Однако этот процесс займёт, как минимум, несколько лет, предупреждают эксперты.



Если импорт нефти из России сократить относительно проще, то что касается природного газа, здесь всё иначе, учитывая особые требования к его транспортировке и хранению. Поэтому Европе вряд ли удастся долго выступать единым фронтом, когда речь заходит о санкциях против России, заявил в интервью Global Times Люй Сян, научный сотрудник Китайской академии социальных наук.



Апрельские отчёты показывают, что Россия заработала около $66 млрд на экспорте топлива за два месяца, прошедшие после начала спецоперации на Украине. При этом Евросоюз по-прежнему оставался её крупнейшим покупателем: он импортировал российские энергоносители на общую сумму $46 млрд, отмечается в статье.



Даже президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая громко заявляла, что Европа «готова сделать всё» ради победы Украины, заявила недавно, что было бы разумнее продолжить импорт, поскольку это должно помешать России продавать нефть по более высокой цене в другом месте, пишет Global Times. Однако международная политика — это не та сфера, где можно играть только на идеологическом фронте, подчёркивается в статье: «Газ и нефть нельзя использовать в борьбе за ценности. Они касаются фундаментальных интересов европейских граждан».



После предыдущих пяти пакетов санкций против России, которые были приняты с подавляющим энтузиазмом, некоторые западные страны приходят к выводу, что пришло время притормозить, особенно когда негативные последствия этих мер для Европы становятся всё заметнее. Власти Болгарии, которые постепенно прекратили закупать российскую нефть у «Газпрома», теперь приходят к выводу, что доступных альтернатив явно не хватает. А другие европейские страны, включая Германию и Италию, по-прежнему продолжают покупать российскую нефть, несмотря на призывы ЕС к консенсусу, отмечается в статье.



Однако энергетический кризис — это только начало проблем, констатирует автор. Обострение конфликта и всё большее ужесточение санкций обернулось глобальным продовольственным кризисом. Европа уже почувствовала на себе его последствия, столкнувшись с растущими изнутри разногласиями на фоне многочисленных вызовов в разных сферах, заявил в интервью Global Times Сунь Кэцинь, научный сотрудник Китайского института современных международных отношений.



Люй Сян тоже придерживается мнения, что на фоне растущих вызовов в ближайшие годы баланс сил между «Старой» и «Новой» Европой может измениться. По его мнению, «единство» Запада — это условное понятие. Если в прошлом целью НАТО был Советский Союз, то после его распада всё внимание переключилось на Россию. В то же время некоторые страны ЕС, включая Германию, начали развивать сотрудничество с Россией, что вызвало недовольство Вашингтона. В результате США, по сути, спровоцировали российско-украинский конфликт, чтобы сплотить Запад против России, подчеркнул эксперт.



По его мнению, США будут пытаться затягивать конфликт, хотя далеко не всех в Европе это устраивает. Поэтому Вашингтон активно поощряет подъём «Новой» Европы в лице Польши и трёх стран Балтии, отколовшихся от социалистического лагеря и рвущихся теперь на передовую антироссийских выступлений, в надежде таким способом ослабить доминирование Германии и Франции на политической арене, пояснил эксперт в интервью Global Times.



Люй считает, что при этом Великобритания как близкий созник США продолжит играть свою роль «оффшорного балансира» для Европы. Лондон не хочет, чтобы Европа объединилась, и будет продолжать формировать общность интересов только с некоторыми европейскими странами, подрывая европейское единство изнутри, как это происходило на протяжении последних сотен лет, прогнозирует эксперт.



При этом появляется всё больше свидетельств того, что «экономическая война» США и ЕС против России терпит неудачу. Несмотря на громкие обещания президента США Джо Байдена обрушить рубль, европейские страны, включая членов НАТО, теперь платят за российский газ и нефть в рублях. Статистика также показывает, что рост российской экономики за первый квартал 2022 года составил 3,5% в годовом исчислении, отмечается в статье. Воздействие санкций на обычных россиян также остаётся довольно ограниченным.



Между тем жителям довольно многих европейских стран, которые привыкли поддерживать высокий уровень жизни, теперь приходится сталкиваться с растущей инфляцией, реже принимать душ и пересматривать своё привычное меню. Вполне возможно, что это в итоге приведёт к серьёзному социальному кризису в Европе, предупреждают эксперты.



В этих условиях Байден может продолжать без устали говорить о важности «единства Запада» — однако принимаемые единогласно решения не означают автоматически, что они застрахованы от ошибок, подчёркивается в статье. И европейцы вряд ли будут настолько глупы, чтобы продолжать вредить себе только ради того, чтобы поддержать политику США, заключает автор: «Когда задеваются собственные интересы некоторых западных стран, их шаткое единство начинает рушиться».