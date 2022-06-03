Al Mayadeen: Западу придётся дорого заплатить за ошибочную антироссийскую политику

США и ЕС своими действиями, направленными против России, ступили на беспрецедентный путь разрушения основ коллективного Запада, совершая стратегические ошибки, за которые придётся дорого заплатить. Как пишет Al Mayadeen, Запад отошёл от рациональной политики в международных отношениях, и это в итоге принесёт Европе и США потери, значительно превышающие российские.

США и ЕС сразу после начала специальной военной операции России на Украине ступили на беспрецедентный путь разрушения всех основ коллективного Запада, совершая стратегические ошибки, за которые придётся дорого заплатить. Как пишет Al Mayadeen, так, Евросоюз обсуждает возможность конфискации активов российских миллиардеров, включая яхты, самолёты, автомобили и дорогую недвижимость, чтобы направить эти средства на восстановление Украины.

Как отмечает автор материала, с юридической точки зрения решение о конфискации активов граждан иностранного государства на том основании, что они являются российскими «олигархами», противоречит элементарным нормам международного права и правам человека. При этом не существует чётко принятого определения так называемой олигархии, которое можно было бы использовать в судебных процессах.

С экономической точки зрения этот прецедент, основанный на намерении наказать российских граждан за позицию их правительства, побудит многих инвесторов хорошо подумать, прежде чем инвестировать в странах Евросоюза и покупать там недвижимость.

«Евросоюз всегда продвигал принципы демократии и верховенства закона в странах третьего мира, исходя из идеи, что это способствует росту инвестиционной привлекательности. Инвесторы не будут вкладывать свои деньги, если нет прозрачных механизмов правового регулирования, способных защитить их инвестиции», — считает автор статьи.

Второй ошибкой стали последствия антироссийских санкций. С помощью ограничений Запад пытается нанести наибольший ущерб Москве, даже если это неизбежно повлечёт за собой экономические катаклизмы, которые оказывают большее влияние на Европу, чем на русских. Несмотря на рост мировых цен на энергоносители до самого высокого уровня более чем за десятилетие, европейцы обсуждают запрет на импорт российской нефти. Европа пытается отказаться от принципа единогласия при голосовании по внешнеполитическим решениям, чтобы обойти блокировку Венгрии, президент которой заявил, что санкции на энергоносители из России остановят экономику страны. Европейцы рассматривают возможность возвращения к использованию угля, опасаясь перебоев с российским газом, хотя это рушит все прежние планы по защите окружающей среды и использованию альтернативных источников энергии.

Третьим просчётом, пишет автор материала, стала «политика унижения» России. Хотя и президент Франции Эммануэль Макрон, и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предостерегали от унижения России, европейские политики рискуют повторить исторические ошибки. Европа пыталась унизить Россию после её поражения в Крымской войне, в ходе которой Российская империя воевала как против европейцев, так и против османов. В итоге это привело к краху всей западной системы и длительной нестабильности в Европе. Кроме того, «политика унижения», применяемая европейцами в отношении Германии после Первой мировой войны, негативно сказалась на западных странах и привела ко Второй мировой войне.

«Запад не только ведёт прокси-войну с Россией на Украине, но и вводит жёсткие антироссийские санкции. Похоже, что он отошёл от рациональной политики в международных отношениях. Руководствуясь принципом «затраты — прибыль», европейцы на этот раз отдают больше, чем получают взамен, и имеют потери, значительно превышающие российские», — резюмирует автор Al Mayadeen.