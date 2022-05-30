RND: фон дер Ляйен не верит в достижение компромисса по нефтяному эмбарго против России в ближайшие двое суток

Перед внеочередным саммитом ЕС в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам так и не удалось выработать единую позицию по запрету на импорт нефти из России, передаёт RND. По её словам, вероятность того, что вопрос будет решён в течение ближайших 48 часов, невелика. Как сообщает издание со ссылкой на дипломатические источники, предварительные переговоры постпредов стран-членов ЕС «пока не привели к прорыву».

Перед внеочередным саммитом ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц заявил о единстве Европы в ответ на действия России. «Это хороший знак — Европе до сих пор удавалось держаться вместе. Я уверен, что так будет и в будущем», — заявил Шольц по прибытии на саммит в понедельник, передаёт RND.

Шольц подчеркнул, что главное на саммите глав государств и правительств ЕС — продолжать действовать как единое целое и придерживаться общего курса в отношении Москвы.

Несмотря на разногласия между членами ЕС по поводу планируемого эмбарго на поставки нефти из России, канцлер уверен, что на саммите может быть достигнута договорённость. «Никто не может заранее сказать, будет ли это именно так. Но всё, что я слышу, говорит о том, что консенсус может быть достигнут», — подчеркнул Шольц. Он охарактеризовал переговоры как «дискуссии с волей к пониманию».

Однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не верит в быстрое решение спора по поводу запрета на импорт нефти из России. Перед началом саммита ЕС в Брюсселе она заявила: «Важно, чтобы эмбарго не ложилось несправедливым бременем на кого-либо в ЕС. И именно этот вопрос мы ещё не решили».

Фон дер Ляйен отметила, что существуют разные походы к решению проблемы, но единая позиция пока не выработана. По её словам, вероятность того, что на саммите будет достигнут компромисс, невелика: «Я не ожидаю, что вопрос будет решен в течение 48 часов, но уверена, что в итоге мы найдём решение».

Кроме того, фон дер Ляйен призвала страны ЕС объединиться. «У нас есть ключ к успеху, и это солидарность с Украиной и единство Европейского Союза», — отметила она.

Председатель Евросовета Шарль Мишель, напротив, настроен оптимистично. В проекте итоговой декларации саммита он предложил странам согласиться с последним предложением Еврокомиссии. Компромиссный вариант предусматривает, что запрет коснётся лишь поставок российской нефти морским транспортом. Венгрия, которая до сих пор блокировала эмбарго, сможет продолжать получать нефть, поступающую из России по трубопроводу «Дружба».

По нефтепроводу «Дружба» российская нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии, Словакии и Чехии, а также в Польше и Германии. Однако Германия и Польша уже дали понять, что намерены отказаться от поставок российской нефти до конца этого года вне зависимости от решения по эмбарго на уровне ЕС.

Действительно ли компромиссное предложение может быть реализовано, пока не ясно. По словам дипломатов, предварительные переговоры постпредов стран-членов ЕС «пока не привели к прорыву». В дополнение к выведению трубопровода «Дружба» из-под эмбарго Венгрия требует финансовой помощи для перестройки своей нефтяной инфраструктуры и гарантий безопасности в случае перебоев с поставками.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал уделить более пристальное внимание проблемам отдельных государств. «Мы просто не можем допустить дефицита определённых нефтепродуктов», — заявил политик в понедельник перед отъездом на саммит ЕС. Речь идёт о «жизненно важных гарантиях для населения».

Фиала снова раскритиковал тот факт, что Еврокомиссия опубликовала проект шестого пакета санкций до того, как между государствами-членами был достигнут консенсус. «Я не очень доволен тем, как на этот раз прошли переговоры», — заявил он. Тем не менее он надеется, что соглашение может быть достигнуто. «Мы все сталкиваемся с сложной и дорогостоящей реструктуризацией энергетической отрасли», — сказал Фиала. В настоящее время Чехия покрывает около половины своих потребностей в нефти за счёт российских энергоресурсов, пишет RND.