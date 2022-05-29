Spiegel: в преддверии саммита в Брюсселе ЕС так и не удалось преодолеть разногласия из-за эмбарго на российскую нефть

В начале мая эмбарго на российскую нефть казалось «делом почти решённым», однако Венгрия до сих пор продолжает «упорно» блокировать шестой пакет антироссийских санкций, пишет Der Spiegel. За несколько дней до внеочередного саммита в Брюсселе странам ЕС так и не удалось прийти к компромиссу. Теперь угрозы в адрес Будапешта поступают от самой Украины.

Когда в начале мая Урсула фон дер Ляйен выступала на заседании Европарламента в Страсбурге, казалось, что эмбарго на российскую нефть — «дело почти решённое». Тогда председатель Еврокомиссии признала, что некоторые страны ЕС «значительно» зависят от российской нефти, но затем уверенно заявила: «Мы откажемся от поставок сырой нефти из России в течение шести месяцев, а продуктов нефтепереработки — к концу года», — передаёт Der Spiegel.

Прошло три недели. И теперь исход этого дела кажется совсем неочевидным. Венгрия, зависящая от российской нефти сильнее, чем любая другая страна, продолжает упорно блокировать эмбарго. В начале недели премьер-министр Виктор Орбан наотрез отказался даже обсуждать эту тему на внеочередном саммите ЕС, который пройдёт в понедельник и вторник. В письме фон дер Ляйен и главе Евросовета Шарлю Мишелю он подчеркнул, что при отсутствии предварительного консенсуса дискуссия была бы «контрпродуктивной».

Повестку дня предстоящего саммита определяет глава Евросовета. Однако если Мишель решит начать дискуссию о нефтяном эмбарго, а Орбан использует право вето, ЕС продемонстрирует свои разногласия всему миру. Вероятно, не просто так в опубликованном в пятницу письме-приглашении Мишеля к главам государств и правительств нет ни единого упоминания дебатов по вопросу санкций.

Орбан не одинок в своём сопротивлении: Словакия, Чехия и Болгария также требуют увеличения длительности переходного периода для отказа от российской нефти и финансовой помощи для строительства новых трубопроводов в размере миллиардов долларов. Однако под наибольшим давлением сейчас находится именно Орбан.

С одной стороны, после дорогостоящей избирательной кампании Орбану срочно нужны деньги. Однако Еврокомиссия в течение нескольких месяцев блокировала средства из Фонда восстановления ЕС от последствий коронавируса из-за опасений по поводу несоблюдения верховенства права. Кроме того, Еврокомиссия связала свой последний план по преодолению энергетической зависимости ЕС от России «REPowerEU» с Фондом восстановления ЕС, поэтому Венгрия пока не получает никаких денег из этого источника.

С другой стороны, политическое давление на Орбана растёт. По крайней мере, с тех пор как правительство Германии поддержало нефтяное эмбарго, Венгрия стала главным препятствием для прекращения поставок. Орбан уже поссорился со своими бывшими ближайшими союзниками в ЕС, прежде всего с Польшей. Варшава теперь является «главным антагонистом» Будапешта, как выразился один брюссельский дипломат.

Однако сейчас угрозы уже исходят от самой Украины. «В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба», — заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности в среду. В Венгрию идёт отдельная нитка нефтепровода «Дружба», с которой может «что-то произойти». «На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом. — ИноТВ) что-то случилось», — добавила она.

Это была «плохо завуалированная угроза», дополненная обвинениями в том, что Орбан использует украинский кризис, чтобы шантажировать ЕС в попытке получить деньги. «Орбан пользуется ситуацией, — заявила Зеркаль. — В руках правительства и президента — решать, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает».

По крайней мере, перекрытия поставок нельзя исключать. В четверг в своём видеообращении Зеленский задался вопросом, почему тем, кто блокирует нефтяное эмбарго «разрешено иметь столько могущества, в том числе в внутриевропейских процедурах». Орбан, злорадствуют в Брюсселе, должен быть обеспокоен.

Однако настолько ли серьёзны угрозы Киева, чтобы Венгрия сдалась в последнюю минуту? По словам присутствовавших, на встрече постпредов ЕС в среду до компромисса было ещё далеко. Ещё одна попытка поиска предварительного компромисса будет предпринята в воскресенье, когда состоится следующая встреча.

Потенциальный компромисс может предусматривать длительные переходные периоды — до четырёх лет — для Венгрии и других стран, таких как Словакия. Кроме того, Венгрия могла бы получить €800 млн на перестройку нефтеперерабатывающих заводов и расширение трубопроводов. Другое предложение состоит в том, чтобы полностью вывести нефть, поставляемую по трубопроводам, из-под эмбарго. Преимущество будет состоять в том, что тогда Орбан, вероятно, откажется от использования права вето. Кроме того, это сможет помочь другим странам ЕС, не имеющим выхода к морю. Недостаток — около трети импорта нефти в ЕС из России не подпадут под действие запрета.

Тем не менее это предложение в конечном счёте смогут поддержать все страны ЕС, поскольку альтернатива — временный отказ от нефтяного эмбарго и включение его в седьмой пакет санкций — «не выглядит очень заманчивой». По словам одного дипломата, после того как «нефть взята», вернуть её обратно «довольно сложно».

В этой связи возникает закономерный вопрос: стоит ли ЕС вообще вводить нефтяное эмбарго, если его не поддержат все основные экономические державы мира? Пока всеобщего одобрения не предвидится. ЕС и США тщетно пытались убедить Китай, Индию и Бразилию. Сейчас санкции ЕС и США против этих стран кажутся немыслимыми — не в последнюю очередь из-за сомнений со стороны Германии.

Кое-кто в Брюсселе опасается, что в будущем «Путин сможет просто пришвартовать свои танкеры в другом месте» и, благодаря более высоким ценам на мировом рынке, продать свою нефть ещё выгоднее, чем раньше.

Когда в понедельник главы государств и правительств ЕС встретятся на саммите в Брюсселе, может случиться так, что Зеленский возьмёт на себя смелость сказать, что он думает об их усилиях по оказанию помощи. Если спор о нефтяном эмбарго не разрешится, «хороших оценок» можно не ждать, пишет Der Spiegel.