США и страны «Большой семёрки» настаивают на том, что прекращение экспорта продовольствия с Украины представляет наибольшую угрозу мировой продовольственной безопасности, пишет в статье на Asia Times обозреватель Джон Росс. Однако, как отмечает автор, на самом деле главной причиной ухудшения ситуации стали западные санкции, введённые в отношении российского экспорта.

«На самом деле не существует настоящего решения проблемы глобальной продовольственной безопасности без возвращения на мировые рынки сельскохозяйственной продукции Украины и пищевой продукции и удобрений России и Белоруссии, несмотря на вооружённый конфликт», — заявил недавно Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. И эти прямолинейные слова, как отмечает старший научный сотрудник Китайского народного университета Джон Росс в своей статье на Asia Times, точно описывают нынешний глобальный продовольственный кризис.



США и страны «Большой семёрки» настаивают на том, что прекращение экспорта продовольствия с Украины представляет наибольшую угрозу мировой продовольственной безопасности. Причём их пропаганда, как подчёркивает автор, наносит огромный ущерб пониманию миром сложившейся ситуации и подрывает способность мировых стран избежать надвигающейся глобальной продовольственной катастрофы.



Безусловно, экспортные ограничения Украины усугубляют глобальную продовольственную проблему. Но это не главная причина ухудшения ситуации, говорится в статье. Гораздо более весомой причиной являются западные санкции, введённые в отношении российского экспорта.



Первая причина тут заключается в том, что Россия — гораздо более крупный экспортёр основных продуктов питания и прочих товаров, чем Украина. Россия — крупнейший в мире экспортёр пшеницы: на её долю приходится почти в три раза больше мирового экспорта, чем на Украину — 18% и 7% соответственно.



Во-вторых, ещё более важную роль играет ситуация с удобрениями. Россия — крупнейший в мире экспортёр удобрений. Белоруссия, которая также столкнулась с западными санкциями, — важный поставщик этого товара. Москва и Минск вместе обеспечивают более 20% мировых поставок удобрений.



Цены на удобрения, как отмечается в статье, росли ещё до украинского конфликта из-за высоких цен на топливо, поскольку производство удобрений в значительной степени зависит от природного газа. Но санкции Запада, которые не позволяют России экспортировать удобрения, усугубили ситуацию.



Сложившаяся ситуация ясно показывает, что слова Антониу Гутерреша были действительно точными — мировой продовольственный кризис не может быть решён как без экспорта из Украины, так и без экспорта продуктов питания и удобрений из России.



В противном случае человечеству действительно грозит «катастрофа» — миллиарды людей будут вынуждены снизить свой уровень жизни, а сотни миллионов людей на Глобальном Юге столкнутся с большими трудностями, такими как голод или что похуже.



Почти все страны Глобального Юга справедливо отказались поддержать односторонние санкции США против России.



«Этот отказ необходимо распространить на весь мир, чтобы предотвратить дальнейшее разорение», — считает Джон Росс.