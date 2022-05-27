Обозреватель Asia Times: именно антироссийские санкции Запада ведут мир к продовольственной катастрофе
США и страны «Большой семёрки» настаивают на том, что прекращение экспорта продовольствия с Украины представляет наибольшую угрозу мировой продовольственной безопасности. Причём их пропаганда, как подчёркивает автор, наносит огромный ущерб пониманию миром сложившейся ситуации и подрывает способность мировых стран избежать надвигающейся глобальной продовольственной катастрофы.
Безусловно, экспортные ограничения Украины усугубляют глобальную продовольственную проблему. Но это не главная причина ухудшения ситуации, говорится в статье. Гораздо более весомой причиной являются западные санкции, введённые в отношении российского экспорта.
Первая причина тут заключается в том, что Россия — гораздо более крупный экспортёр основных продуктов питания и прочих товаров, чем Украина. Россия — крупнейший в мире экспортёр пшеницы: на её долю приходится почти в три раза больше мирового экспорта, чем на Украину — 18% и 7% соответственно.
Во-вторых, ещё более важную роль играет ситуация с удобрениями. Россия — крупнейший в мире экспортёр удобрений. Белоруссия, которая также столкнулась с западными санкциями, — важный поставщик этого товара. Москва и Минск вместе обеспечивают более 20% мировых поставок удобрений.
Цены на удобрения, как отмечается в статье, росли ещё до украинского конфликта из-за высоких цен на топливо, поскольку производство удобрений в значительной степени зависит от природного газа. Но санкции Запада, которые не позволяют России экспортировать удобрения, усугубили ситуацию.
Сложившаяся ситуация ясно показывает, что слова Антониу Гутерреша были действительно точными — мировой продовольственный кризис не может быть решён как без экспорта из Украины, так и без экспорта продуктов питания и удобрений из России.
«Этот отказ необходимо распространить на весь мир, чтобы предотвратить дальнейшее разорение», — считает Джон Росс.