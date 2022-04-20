Global Times Оригинал

GT: Запад обязан разделить ответственность за спровоцированные им кризисы в бедных странах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Всё больше развивающихся стран по всему миру, от Азии до Африки и Южной Америки, сталкиваются с серьёзными экономическими трудностями и оказываются перед угрозой дефолта. Новая серия ограничений, недавно введённых Западом, ещё больше усугубила ситуацию, не давая этим странам оправиться после пандемии. И если Запад не окажет им необходимую поддержку, кризис будет углубляться, предупреждает Global Times.
GT: Запад обязан разделить ответственность за спровоцированные им кризисы в бедных странах
Pixabay

Запад должен взять на себя ответственность за кризисы в финансовой и других сферах, которые охватывают всё больше стран с развивающейся экономикой на фоне усложнившейся ситуации в мировой экономике, пишет Global Times. Это надвигающееся бедствие достигло таких масштабов, что его уже нельзя игнорировать, подчёркивается в статье.

На этой неделе руководители центральных банков и министры финансов из развитых стран, представляющие крупнейшие экономики мира, примут участие в целой серии встреч на высоком уровне. В частности, планируется весенняя встреча с участием представителей Всемирного банка и МВФ, а также встречи на уровне Международного валютно-финансового комитета, Комитета по развитию и G20, чтобы обсудить состояние мировой экономики, поясняет Global Times. 

И на этих встречах предствителям финансово-экономических и политических кругов Запада нельзя игнорировать такое надвигающееся бедствие, как долговые кризисы во многих странах с развивающейся экономикой, подчёркивается в статье. Всё больше развивающихся стран в разных регионах мира, от Азии до Африки и Южной Америки, сталкиваются с серьёзными экономическими трудностями и оказываются не в состоянии выплатить свои долги.

В частности, в Южной Азии Шри-Ланка впервые с момента обретения независимости объявила дефолт по своему внешнему долгу, говорится в статье. Бангладеш также опасается, что вскоре столкнётся с аналогичной кризисной ситуацией. В Северной Африке власти Египта и Туниса пытаются справиться с растущим давлением, чтобы погасить свои рекордные долги. В Латинской Америке Аргентина, Венесуэла и другие страны также сталкиваются с аналогичными долговыми и экономическими кризисами, пишет Global Times.

Такая тревожная тенденция наметилась ещё некоторое время назад на фоне глобального кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Однако целая серия экономических санкций и ограничений, введённых странами Запада под предводительством США в отношении России, может вскоре оказаться «последней каплей», предупреждает автор. 

Не говоря уже о других серьёзных негативных последствиях обострения кризиса на Украине, которые отразились на мировой экономике. Новое ужесточение западных санкций привело к серьёзным нарушениям в глобальной торговле, подчёркивается в статье. В результате повсеместно взлетели цены на продукты питания, энергоносители и другие жизненно важные товары. И это наносит серьёзный ущерб развивающимся экономикам, которые еле-еле начали оправляться от экономических трудностей, вызванных пандемией, констатирует Global Times.

При этом Запад продолжает использовать меры, влияющие на глобальную торговую и финансовую систему, как инструмент, чтобы «наказать» Россию, и практически не уделяет внимания долговым кризисам во многих странах с развивающейся экономикой, не говоря уже о негативном воздействии на них санкций, отмечается в статье. «Фактически западные страны отказываются брать на себя какую-либо ответственность за ущерб, нанесённый их безрассудными санкциями мировой экономике, и пытаются переложить всю вину на Китай», — пишет Global Times. 

В качестве оправдания они пытаются использовать стереотип о «долговой ловушке Китая», хотя это в корне неправильно, подчёркивается в статье. Как показывает статистика, очень многие страны с развивающейся экономикой, которые переживают сейчас трудности, основную часть своего долга обязаны вернуть международным кредиторам и богатым западным странам, а вовсе не Китаю. По данным МВФ, в 2020 году различные учреждения и кредиторы Парижского клуба (в основном западные правительства) удерживали 58% от всего внешнего долга 73 бедных стран с наиболее крупной задолженностью, в то время как доля Китая составляла лишь около 18%, сообщает Global Times.

При этом усугубляющиеся долговые проблемы, с которыми сейчас сталкиваются страны с развивающейся экономикой, могут иметь довольно серьёзные последствия для мировой экономики в целом, предупреждает автор: «Западные экономики тоже пострадают, если всё это выйдет из-под контроля и превратится в глобальный долговой кризис. Какими бы могущественными и богатыми они ни были, они не смогут комфортно жить в своём «пузыре», наблюдая, как страдают другие». 

Поэтому в интересах Запада было бы обратить особое внимание на эту проблему и попытаться вместе со всем остальным миром найти решение, подчёркивается в статье. При этом первый шаг в решении любой проблемы — это признать, что она существует, напоминает автор: «Чтобы помочь справиться с долговыми кризисами в странах с развивающейся экономикой, Западу, и особенно Соединённым Штатам, необходимо сначала осознать проблему, созданную их санкциями и другой токсичной политикой». 

И этот вопрос нужно неоднократно поднимать на всех встречах высокого уровня при участии финансово-экономических кругов, которые планируются на этой неделе в Вашингтоне и Нью-Йорке, говорится в статье. Нельзя допустить, чтобы эти заседания использовались западными официальными лицами для реализации своих геополитических гамбитов и принуждения других стран в собственных интересах, подчёркивает Global Times.

Не стоит обольщаться: западные чиновники наверняка попытаются сделать всё возможное, чтобы вновь использовать эти встречи для обсуждения новых экономический санкций против России, предупреждает автор. В частности, уже публично были высказаны требования ограничить участие России в различных организациях на глобальном уровне, включая G20, напоминает Global Times.

Поэтому власти стран с растущей экономикой, включая также Китай и Индию, должны активнее проявлять инициативу и добиваться того, чтобы долговым проблемам в некоторых развивающихся странах уделялось должное внимание на международном уровне, призывает автор: «Запад во главе с США пытается разобщить мировое сообщество и заставить другие страны принять чью-либо сторону. Так что пора и развивающимся экономикам занять собственную позицию и отстаивать свои интересы».

Конечно, проблемы накопившихся долгов довольно серьёзны. Однако существуют также и различные способы их решения, отмечается в статье. Например, страны G20 уже оказали поддержку бедным и развивающимся странам путём приостановки выплаты долга и реструктуризации внешнего долга, напоминает автор. 

Власти Китая также активно поддерживают эти усилия, говорится в статье. Пекин является важным участником различных программ по отсрочке погашения долга, призванных оказать поддержку странам с формирующимся рынком. Поэтому и Западу пора активизироваться и также взять на себя ответственность в решении этой серьёзной проблемы, заключает Global Times.

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