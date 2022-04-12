El País: четверть миллиарда человек станут нищими в этом году

Последствия пандемии, рост глобального неравенства и цен на продовольствие и энергоносители грозят оставить более 263 млн человек в условиях крайней нищеты в 2022 году, передаёт El País. В связи с этим в гуманитарной организации Oxfam призвали увеличить налоги для богатых и списать долги бедных государств.

Более четверти миллиарда человек во всём мире могут оказаться в условиях крайней нищеты в 2022 году в результате пандемии, роста глобального неравенства и резкого повышения цен на продовольствие, сообщает El País со ссылкой на гуманитарную организацию Oxfam.

Как напоминает издание, ранее Всемирный банк спрогнозировал, что в 2022 году из-за COVID-19 и усугубляющегося неравенства в условиях крайней нищеты могут оказаться 198 млн человек, что обратит вспять прогресс, достигнутый за два десятилетия.

Однако, согласно опубликованному во вторник докладу Oxfam «Сперва кризис, затем катастрофа», так как спецоперация на Украине и рост цен на энергоносители усугубят ситуацию, в зоне риска окажутся ещё 65 млн человек. Таким образом, в условиях нищеты станут жить ещё более 263 млн человек, что эквивалентно населению Великобритании, Франции, Германии и Испании, вместе взятых.

Так, в Oxfam опасаются, что в общей сложности к концу этого года 860 млн человек будут жить за чертой бедности, то есть менее чем на $1,9 в день. События в Восточной Европе и последовавшие за ними санкции также отразятся на уровне голода в мире, и число недоедающих людей может достичь 827 млн. При этом проблема бедности и голода, как ожидается, не будет уделом исключительно развивающихся стран.

«Если не будут приняты радикальные и немедленные меры, мы можем столкнуться с рекордным увеличением уровня крайней бедности и человеческих страданий», — предупредил глава гуманитарной организации Франс Кортада.

Что касается Испании, показатель годовой инфляции в стране за март уже достиг 9,8% и стал самым высоким с 1985 года, то есть за 37 лет. По данным фонда Funcas, покупательная способность испанцев сократилась на €16,7 млрд и сильнее всего падение уровня жизни в стране сказывается на семьях с самыми низкими доходами.

Представители организации также выступили с критикой правительств по всему миру за то, что там «по-прежнему не повышают налоги на самых богатых». Согласно отчёту, ежегодный налог на богатство — начиная с 2% для миллионеров и до 5% для миллиардеров — может приносить $2,52 трлн в год, чего будет «достаточно, чтобы избавить от бедности 2,3 миллиарда человек». Oxfam также рекомендует G20, Всемирному банку и Международному валютному фонду увеличить помощь бедным странам и «немедленно» списать их долги.