Capital: «отказываются от отпуска и пропускают приёмы пищи» — небогатым французам всё сложнее дотянуть до зарплаты

Недавнее исследование показало, что половина французов, зарабатывающих до 2 тыс. евро в месяц, уже к 10 числу каждого месяца остаются практически без средств к существованию, сообщает Capital. Чтобы свести концы с концами, многим из них приходится отказываться от отпуска, лечения зубов и даже приёмов пищи, пишет издание. Как отмечает журнал, отчасти такое положение дел объясняется рекордной инфляцией в стране.

Исследование Французского института общественного мнения и компании Finfrog, посвящённое французам, зарабатывающим менее €2 тыс. в месяц, показало, что к 10 числу каждого месяца на банковских счетах половины из них остаётся в среднем менее €100, сообщает Capital. Как поясняет издание, именно этот порог заработка был выбран правительством страны для предоставления выплат, призванных смягчить последствия роста инфляции.

13% участников исследования, которые не относятся ни к категории бедных, ни к категории богатых, к 10 числу месяца остаются полностью без средств, у 17% остаётся всего €50, а у 19% — от €51 до €100, отмечает журнал. Самыми успешными считаются 14% опрошенных, имеющих на счетах от €100 до €200 до конца месяца, и 37%, сумевших сохранить более €200.

В результате, чтобы вписаться в бюджет, многим приходится делать выбор между необходимыми расходами, пишет издание. 76% опрошенных отказываются от отпуска. Почти половина отказывается от стоматологической помощи, а около трети пропускают приёмы пищи. Некоторые выходят из положения, благодаря рождественским премиям и 13-й зарплате. 95% участников опроса крайне обеспокоены повышением цен.

По данным Национального института статистики и экономических исследований, такая нехватка средств частично объясняется рекордной инфляцией, которая в марте составит 4%. Если цены растут быстрее, чем доходы, покупательная способность фактически снижается, поясняет издание. Ещё одно объяснение: увеличившаяся доля обязательных расходов, таких как аренда, энергоносители, вода, подписки на платформы, оплата доступа в интернет и мобильного телефона, которая выросла с 13% доходов в 1960 году до 30% в 2018-м, подчёркивает журнал.