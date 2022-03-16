Das Erste: рост цен на зерно грозит катастрофой сотням миллионов людей по всему миру

Рост цен на зерно сейчас наблюдается не только в Германии, но и по всему миру, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Особенно от этого страдают более бедные африканские страны: Кения, к примеру, импортирует треть объёма зерна из России и с Украины. Здесь опасаются, что цены на пшеницу продолжат расти — и тогда многим грозит разорение и голод, от которого уже сейчас страдают 270 млн человек.

Цены на зерно растут не только в Германии, но и по всему миру. И, разумеется, намного сильнее, чем мы, страдают регионы, в которых многим уже едва хватает еды. Особенно сильно это бьёт по странам, в которых настолько сухо, что в них не растёт пшеница, и потому они зависимы от импорта, как многие государства восточной Африки. Репортаж Каролин Хоффманн.

Джапати — тонкая лепёшка из пшеничной муки. Джон Мучока печёт их каждое утро для своих клиентов в бедном районе Кангеми в Найроби, столице Кении. Это типичный завтрак. Однако пекарне пришлось увеличить цены на мучную продукцию вдвое.

ДЖОН МУЧОКА, пекарь: У нас из-за этого всё меньше клиентов. Бизнес идёт плохо, мы зарабатываем недостаточно денег.

Его шеф Самюэль Мосе руководит маленькой пекарней с четырьмя сотрудниками. Цены на пшеничную муку и подсолнечное масло выросли уже давно. Однако теперь всё станет ещё хуже, опасается он — из-за российской операции на Украине. Цены на пшеницу на мировом рынке уже значительно выросли.

САМЮЭЛЬ МОСЕ: Мы следим за событиями, потому что мы должны знать, что происходит. Некоторые из продуктов, которые мы используем, приходят из обеих стран. Каждый, весь мир сейчас беспокоится.

Особенно сильно это ударит по самым бедным. Здесь, в Кении, они уже сейчас тратят больше половины своего и без того низкого дохода на продукты питания. Примерно треть импортируемого зерна привозят в Кению из России и с Украины. Поэтому присутствует беспокойство о том, что глобальное предложение сократится, цены ещё поднимутся — и тогда более бедные страны, такие как многие африканские, уже не смогут позволить себе покупать пшеницу.

ТИМОТИ НЬЯГИ, экономист по сельскому хозяйству Эгертонского университета Найроби: Когда цены на еду растут, это способствует инфляции. Всё это повлияет на экономическое развитие. Людям придётся ограничивать себя — и покупательная способность в целом снизится.

Добавьте сюда засуху, которая уже сейчас приводит к голоду. Миллионы людей уже не могут обходиться без помощи. Если в наличии будет недостаточно продовольствия или его больше невозможно будет купить из-за слишком высоких цен, катастрофа грозит обостриться не только здесь.

АРИФ ХУСАИН, старший экономист Всемирной продовольственной программы ООН: Более 270 миллионов человек по всему миру сейчас страдают от голода — и это число до начала боевых действий на Украине. Мы должны добиться того, чтобы миллионам людей по всему миру было обеспечено основное снабжение продовольствием.

И чтобы оно не было слишком дорогим. В пекарне в Найроби им уже сейчас приходится тратить весь свой доход на приобретение пшеничной муки и подсолнечного масла. Если цены продолжат расти, им здесь скоро придётся закрыться.

Дата выхода в эфир 14 марта 2022 года.