NDR: на вес золота — украинский кризис привёл к резкому росту цен на пшеницу и хлеб

Из-за украинского кризиса пшеница стала одним из самых ценных ресурсов во всём мире, передаёт NDR. В Германии многие небольшие пекарни уже повысили цены на хлебобулочные изделия. Однако Европе нехватка продовольствия не грозит — в отличие от таких стран, как Йемен, Египет или Ливан, импортирующих значительную часть зерновых из России или с Украины. Из-за перебоев с поставками им приходится брать лишь то, что оставляют им страны — продовольственные гиганты.

То, с чем каждый день в своей пекарне в Оснабрюке работает Райнер Вельп, стало ценным ресурсом во всём мире. Пшеничная мука. Сегодня Вельп платит за неё на 70 процентов больше, чем год назад. С начала украинского кризиса она особенно взлетела в цене.

РАЙНЕР ВЕЛЬП, пекарь: Иногда, когда по вечерам или после обеда закрываешь пекарню, начинаешь размышлять, а не бросаю ли я деньги на ветер.

Так как стоимость электроэнергии и других ингредиентов для выпечки также увеличивается, сегодня Вельп повысил цены в своей пекарне. Его клиенты относятся к этому с пониманием.

ПОКУПАТЕЛЬ: То, что происходит на Украине, нехорошо, и я лучше заплачу за булочку на 5 центов больше.

Небольшие пекарни ощущают на себе рост цен в первую очередь, поскольку у них нет долгосрочных контрактов с поставщиками. Их преимущество состоит в том, что они в основном получают зерно из ЕС, а не из России или с Украины. Гильдия пекарей успокаивает: по крайней мере, нехватка пшеницы нам не грозит.

В отличие от таких стран, как Йемен, Египет или Ливан. Их источники поставок пшеницы перекрыты. Ливан, например, получает половину своей пшеницы из России и с Украины, и теперь на мировом рынке ему приходится брать то, что ему оставляют продовольственные гиганты. Возникла угроза нехватки продовольствия. Поэтому наши потребители могли бы помочь хоть немного облегчить ситуацию.

БАБЕТТА ЛИХТЕНШТЕЙН ВАН ЛЕНГЕРИХ, Гильдия пекарей Нижней Саксонии/Бремена: Не впадая в истерию, как это было с пандемией коронавируса, и не скупая пшеницу и хлебобулочные изделия в дискаунтере, как будто завтра не наступит никогда, а продолжая обращаться к региональным предприятиям. А они уже очень многое сделали. Потому что в таком случае тем странам, которые сейчас действительно больше всего нуждаются в пшенице и других продуктах, достанется больше.

Гильдия также рекомендует перейти на рожь и спельту. С ними ситуация на рынке не столь напряжённая.

Дата выхода в эфир 10 марта 2022 года.