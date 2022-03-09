Fox News: журналисты-миллионеры предлагают американцам затянуть пояса ради наказания России

Американские СМИ вовсю пытаются убедить граждан страны в том, что резкий рост цен на бензин, связанный с введёнными против России санкциями, можно и перетерпеть, если это «поможет Украине» и позволит «призвать Россию к ответу», заметил ведущий Fox News Такер Карлсон. При этом, как подчеркнул Карлсон в своей передаче, большинство из тех, кто оглашает такие призывы, зарабатывают миллионы — а вот потерпеть ради благой цели они предлагают простым людям.

Они все лгут вам — наверное, вы и сами уже догадались, но вы не можете сказать этого вслух. Ведь если вы спрашиваете, как эта политика скажется на вашей стране или на вашей семье, это признак эгоизма и нелояльности. Да вы вообще не патриот! Потому что настоящий патриот в первую очередь заботиться об Украине. И, кстати, заботиться об Украине — значит продлевать кровопролитные бои на Украине, до тех пор, пока всё государство Украина не будет разрушено, а миллионы украинцев не станут беженцами. Мы знаем, что нам это по силам: мы ведь сделали это в Ираке. Можем сделать и на Украине. Вот что такое патриотизм.



Когда расписываешь это всё подробно, звучит как-то сложновато. Поэтому передадим слово нашему светочу нравственности с вечернего телевидения — Стивену Кольберу. Пусть объяснит он.



СТИВЕН КОЛЬБЕР, ведущий юмористической программы: Сегодня средняя цена на бензин в Америке достигла рекордного значения, превысив четыре доллара за галлон. Понимаю, это кусается. Но чистая совесть дороже одного-двух баксов! (Аплодисменты.) Я готов платить… (Аплодисменты.) Это важно! Я готов платить четыре доллара за галлон. Блин, да я платил бы и 15 долларов за галлон, потому что у меня (электромобиль. — ИноТВ) Tesla!



Оказывается, мужик, который зарабатывает 16 миллионов долларов в год, готов платить за бензин немного больше, если это правильный поступок. Он готов на эту жертву. Такой уж приличный и неравнодушный человек Стивен Кольбер! Кстати, то, что он, как вы только что слышали, не пользуется бензином и водит электромобиль стоимостью 150 тысяч долларов, — это чистая правда. Но он всё равно готов на такое пойти. Он из тех людей, которые пригласят вас на ужин и вас же заставят платить, и ещё позаботятся о том, чтобы в конце именно вы оставили щедрые чаевые — потому что он заботится об обслуживающем персонале. Стивен Кольбер напоминает нам: иногда жизнь требует болезненного морального выбора, и это особенно верно сейчас.



Если в конце этого проекта, этого затянувшегося упражнения в реорганизации общества с помощью COVID, а потом и войны с Россией, если в конце, когда бы он ни наступил, у нас больше не будет самодостаточного среднего класса; если люди с заработком менее 100 тысяч в год отчаются, упадут духом и попадут в зависимость от государства — в большей степени, чем когда-либо; если настоящая свобода в Америке останется только у олигархов… Что ж, во всяком случае мы сможем сказать, что помогли демократии! Когда Марк Цукерберг будет контролировать всё в Америке, вы будете знать, что это поистине демократичная система.



(Премьер-министр Канады. — ИноТВ) Джастин Трюдо это понимает. Представителей собственного среднего класса он топтал конями! Потому что это было нужно для сохранения демократии в Канаде. А потом он зашёл ещё дальше: арестовал банковские счета дальнобойщиков. А потом закрыл кофейню, обслуживавшую людей, которые не голосовали за него. Вот что такое демократия!



(Сенатор США. — ИноТВ) Лиз Уоррен была в восторге, когда увидела подобную демократию. Уоррен знает, что, если мы хотим сохранить демократию в Америке, если мы будем бороться с Россией, то Элизабет Уоррен потребуется ручное управление финансами вашей семьи. Сейчас и всегда. И, кстати, не пытайтесь ничего спрятать от Элизабет Уоррен, скажем, в криптовалюте. Потому что в таком случае Элизабет Уоррен будет знать, что вы работаете на Владимира Путина.



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, сенатор США: Как я уже говорила, мы преследуем две цели: надавить на российскую экономику и надавить на этих олигархов. Так? Проблема в том, что мы делаем это только через официальную банковскую систему. И это нам хорошо удаётся, это очень эффективно, это исторический шаг, я на сто процентов это поддерживаю. Но здесь есть пробел, и этот пробел — криптовалюта… Другими словами, криптоплатформы, надо сделать выбор: если вы хотите и дальше торговать, предоставлять площадку для торгов, создавать кошельки и тому подобное, вы можете либо работать в России, либо работать в Соединённых Штатах. Но вы не можете работать и там, и там.



А вот вам ещё идея: давайте держать тупиц и сумасшедших ангажированных демагогов подальше от нашей финансовой системы и от наших электросетей. Они могут оставить за собой кафедру социологии и там развлекаться, но от основных вещей, на которых держится наша страна, пусть всё-таки держатся подальше. Как вам такая идея? Такой расклад у нас был на протяжении десятилетий, но теперь всё изменилось. Вы должны подчиниться тотальному личному контролю со стороны безответственных безумцев вроде Лиз Уоррен — или вы можете служить России. Как высказалась она сама, цитирую, «вы не можете работать и там, и там».



И, кстати, лучше вам не жаловаться. Хорошие американцы обожают повышение цен на бензин! Они обожают страдать за дело, которого не понимают! CNN изучил вопрос — и вот что он выяснил. Послушайте!



CNN: Люди, с которыми мы беседовали последние пару недель, не против платить за бензин больше, если это означает призвать Россию к ответу за её действия на Украине. Но вероятно, что цены будут и дальше ползти вверх…



Оказывается, американцы и рады быть бедными и беспомощными! Потому что если они бедны — это значит, что мы призываем Россию к ответу! Причём беднеет-то не Путин — этого можете не ждать, — а вы!

И как же конкретно тот факт, что вы бедны, позволяет призвать Путина к ответу? Этот вопрос журналисты CNN задавать не стали. А вот исследовательская организация Rasmussen его задала — ну, у них ведь профессия такая. И задала она его вот в какой формулировке: «Если в Европе начнётся более масштабная война, следует ли вмешиваться в неё американским вооружённым силам?» В общем, вопрос был довольно-таки простой.

Однако ответы на него оказались уже не такими простыми — они варьировались в зависимости от уровня дохода опрошенных. Это вас, наверное, и не удивит. Люди, которые реально воюют в наших войнах — то есть те, кто зарабатывает меньше 30 тысяч долларов в год, — в подавляющем большинстве выступили против такой войны: среди них за применение военной силы выступили лишь 37%. Но когда пошли доходы повыше, картина стала меняться: чем более обеспеченными становились респонденты, чем дальше они были от физических реалий, тем более ревностно они выступали в поддержку войны с Россией.

И выходит, что именно эту группу людей вы и наблюдаете — это люди на телевидении, люди, которые унаследовали свои состояния и сидят на синекурах. Они всецело за войну, а всё потому, что им не придётся ничем ради неё жертвовать — зато им можно почувствовать себя героями, разжигая её. А потом они с чистой совестью садятся вечером смотреть своего Стивена Колбера.

Дата выхода в эфир 08 марта 2022 года.