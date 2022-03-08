DWN: финансовые санкции ЕС исходят из ошибочной предпосылки о слабости российской экономики

ЕС вводит финансовые санкции против России, исходя из того, что российская экономика слаба, однако это предположение ошибочно, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на аналитику компании Goldmoney Holding. Эксперты отмечают, что российская экономика весьма стабильна, имеет низкий госдолг, низкую зарегулированность бизнеса и большие объёмы резервов в золоте. Кроме того, в качестве надёжного экономического партнёра России выступает Китай.

Основной тезис финансовых санкций западных стран состоит в том, что российская экономика слаба, а западные союзники сильнее, однако важные данные демонстрируют ошибочность такого суждения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на аналитику компании Goldmoney Holding.

По мнению аналитиков, в ЕС недооценивают устойчивость российской экономики и финансовой системы: в результате санкции могут дать обратный эффект и привести к падению самой системы евро. Кроме того, в Goldmoney Holding считают, что Россия может пойти на неожиданный шаг и ввести золотой стандарт для рубля.

Как отмечают в Goldmoney Holding, российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет лишь 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%, банковская система находится в относительно здоровом состоянии. При таких условиях единственное, что может реально навредить российской экономике, — это отказ от закупок нефти и газа, однако в санкционный пакет эти меры не входят.

В любом случае у России всегда есть Китай в качестве важного экономического партнёра, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Кроме того, ещё после санкций 2014 года Россия диверсифицировала свои финансовые резервы: уменьшила объём резервов в долларах и увеличила свои доли в евро, юанях и золоте. При этом с 2014 года цена на золото в долларах возросла на 60%, а в евро — на 73%, что доказывает разумность мер российского ЦБ.

Кроме того, аналитики Goldmoney Holding отмечают, что заморозка российских активов может очень негативно сказаться на целом ряде европейских банков. В случае если цена на газ и нефть продолжит расти, системе центральных банков Еврозоны, возможно, придётся спасать европейские банки.