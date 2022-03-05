National Interest: антироссийские санкции отразятся на экономической мощи Америки

Санкции уже давно превратились в излюбленный метод воздействия США на неугодных, однако новая эпоха соперничества великих держав означает, что для многих уже невыносима такая концентрация экономической мощи в руках Запада. Как пишет The National Interest, даже союзники Вашингтона всё больше убеждаются, что ради собственного экономического суверенитета и национальной безопасности санкционное оружие Америки надо отменять.

В ответ на российскую спецоперацию на Украине Соединённые Штаты, Евросоюз и многие другие страны Запада начали вводить обширные санкции против российской экономики и ведущих финансовых организаций. Если в прежние годы санкции против России носили точечный характер, то сейчас они становятся более всесторонними. Однако, как пишет The National Interest, новая эпоха соперничества великих держав означает, что для многих уже невыносима такая концентрация экономической мощи в руках Запада.

Как отмечает издание, ограничения, особенно в «санкционное десятилетие» 1990-х годов, стали инструментом принуждения, которым сильные пользовались против слабых. А в XXI веке Запад настолько уверовал в свои санкции, что стал широко вводить их против экономики и населения целых стран, что стало вызывать озабоченность у многих учёных и политиков. Они говорят, что это может привести к обесцениванию санкционного оружия и к дезорганизации финансовой системы Запада, которая является основой финансового мира.

Их озабоченности можно разделить на две взаимосвязанные категории. Во-первых, их беспокоит то, что важнейшие союзники, в основном европейцы, могут начать создавать противовес американским экстерриториальным санкциям, политические цели которых противоречат предпочтениям европейских стран. ЕС в настоящее время рассматривает беспрецедентный механизм блокирования любых попыток экономического давления на своих членов. Официально эти меры не направлены против какой-то конкретной страны, и их можно применять против любой попытки принуждения, предпринимаемой за пределами Европы.

Обычно о них говорят, когда вспоминают про страхи Европы перед Пекином. При этом условия рассматриваемых предложений похожи на те, что предлагали европейские учёные во время дебатов об экономическом суверенитете. Эти дебаты были вызваны отказом Вашингтона от иранской сделки в 2018 году и последующим восстановлением экстерриториальных санкций, из-за чего европейские фирмы снова побежали прочь из иранской экономики. Поскольку европейская реакция на российскую спецоперацию на Украине оказалась сильной, в данном случае таких озабоченностей меньше. Но у США есть и другие партнёры типа Объединённых Арабских Эмиратов и Индии, которые не заинтересованы в разрыве связей с Москвой.

Кроме того, существует страх по поводу того, что, если Запад будет чрезмерно использовать санкции, страны мира начнут переходить на альтернативную систему экономических транзакций. SWIFT, например, занимает такое важное положение отнюдь не из-за того, что это какая-то уникальная бельгийская система. Просто это сообщество обладает мощными сетевыми эффектами, и бизнесмены в развивающихся азиатских странах пользуются западными системами, потому что им так удобнее и они эффективнее.

Таким образом, пишет автор материала, чрезмерное применение санкций опасно, поскольку у этих бизнесменов и государств появляются веские причины для поиска замены, что видно на примере России и Китая, у которых появились собственные системы передачи финансовых сообщений и которые всё больше интересуются цифровыми валютами и альтернативами блокчейна для осуществления денежных переводов.

Как заключает издание, мощным препятствием на пути преодоления этой западноцентричной системы может стать американский доллар, который, будучи всемирной резервной валютой, играет роль надёжного убежища. Однако есть основания полагать, что позиции доллара не такие уж и непоколебимые. Доля доллара в общемировом объёме валютных резервов сократилась до 59%. По данным МВФ, это самый низкий показатель за четверть века. В перспективе это может иметь пагубные последствия для американской экономики, а в ближайшее время это может снизить эффективность санкционного оружия.

«Остановить это невозможно. Новая эпоха соперничества великих держав означает, что для многих такая концентрация экономической мощи в руках Запада уже невыносима. В конечном счёте, вопрос не в том, какие из ныне существующих форм и методов можно использовать для нейтрализации финансового противодействия. Вопрос в том, какие плоды принесут решительные и совместные действия геополитических противников Америки и даже её недовольных союзников, которые всё больше убеждаются, что ради собственного экономического суверенитета и национальной безопасности санкционное оружие Вашингтона надо отменять», — подводит итог автор материала.