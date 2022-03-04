Guardian: посмотрите на Кубу — в санкциях нет ни новизны, ни гарантий эффективности

Санкции — давний политический инструмент, пишет The Guardian. Автор статьи вспоминает самые жёсткие санкционные режимы, введённые после Второй мировой войны, и приходит к выводу, что хотя они больно ударили по экономике, но режима не сменили ни на Кубе, ни в Иране, ни в Венесуэле, ни в Северной Корее.

Санкции во время войны — идея не новая, пишет автор статьи в The Guardian. Но после 1945 года санкции используются всё чаще и чаще с целью изменить либо политику, либо режим в другом государстве. По некоторым исследованиям, после Второй мировой войны санкции вводились или использовались как угроза более 1400 раз.



Чем сильнее удар по экономике, тем успешнее санкции, пишут эксперты. В среднем качество жизни падает на 4% за первые два года после введения мер.



Но удар по экономике отличается от того, чтобы заставить государство изменить свою политику. Автор статьи рассматривает пример Кубы, против которой у США были санкции в конце 1950-х. ООН и правительство Кубы оценивают потери кубинской экономики от эмбарго на сумму $130 млрд за 60 лет. Но при этом академик из Гарварда Кристофер Роудс отмечает, что всё, что сделали те санкции, это предоставили режиму козла отпущения, на которого удобного повесить все грехи.



Санкции против Венесуэлы были ещё сильнее кубинских. Экономика Венесуэлы стала впервые за 7 лет расти только в 2021 году, а ВВП падал на 75%, образовалась массовая миграция. Но режим остался на месте. Иран под санкциями жил больше 40 лет, но сгибаться не собирается. Северная Корея — одна из беднейших стран мира, ООН одну за другой принимает резолюции с требованием, чтобы она отказалась от ядерной программы, но нет ни малейшего признака того, что Пхеньян идёт на демилитаризацию. Не сработали меры по аресту зарубежных счетов и против Афганистана.



Пример, когда санкции сработали, представляет ЮАР. По словам Нельсона Манделы, торговое эмбарго 1980-х помогло скорее победить апартеид. Но этот случай особенный, отмечает автор статьи. К тому времени у режима апартеида уже не было друзей в мире, даже США и Великобритания приняли законы об ограничении торговли с ним. К тому же там к экономической изоляции добавился бойкот в спорте и культуре, что дало понять жителям страны, что их государство — изгой.



«Даже жёсткие санкции могут не удивить Путина. Иран и Северная Корея показали, что воинственные диктатуры могут сохраняться долгое время, несмотря на очень тяжёлые санкции», — приводит автор статьи слова эксперта Холгера Шмидинга. Он отмечает, что у многих россиян тесные связи со «свободным миром» и семейные связи с Украиной. В прошлом Россия помогала другим странам под санкциями. А сможет ли она выстоять, когда сама оказалась под прицелом санкций, зависит от того, сколько по-настоящему надёжных друзей у Путина и останутся ли элиты ему лояльны, пишет The Guardian.