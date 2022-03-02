Daily Sabah: Турция отказалась вводить санкции против России

Турция заявила, что не обязана принимать чью-либо сторону после начала российской операции на Украине, предложив провести у себя мирные переговоры, сообщает Daily Sabah. В Анкаре заявили, что не намерены вводить ограничительные меры против Москвы, так как «принципиально не участвуют в таких санкциях».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена присоединяться к санкциям против России после начала страной спецоперации на Украине, сообщает Daily Sabah.

«Мы принципиально не участвуем в таких санкциях. Не намерены присоединяться и сейчас», — отметил Чавушоглу, несмотря на то, что ранее страны Евросоюза, Великобритания и США ввели целый ряд экономических санкций против России.

Министр также отметил, что в том, что касается Конвенции Монтрё об управлении проливами Босфор и Дарданеллы, Анкара направила официальные уведомления о своей позиции по этому вопросу Москве и Киеву. И Москва согласилась с предложением Анкары отозвать свой запрос на проход через проливы нескольких кораблей, не приписанных к Черноморскому флоту России.

Как напоминает издание, на фоне продолжающейся уже шестой день спецоперации России на Украине в центре внимания международного сообщества оказались положения пакта 1936 года, который контролирует доступ к Чёрному морю. Чавушоглу, в частности, упомянул, что будет реализована статья 19 конвенции, которая даёт Турции право запрещать военным кораблям использовать проливы.

По словам министра, Анкара не обязана принимать чью-либо сторону. «Мы не можем позволить себе принимать чью-либо сторону. Напротив, мы — страна, которая может установить равноправный диалог с обеими сторонами», — заявил Чавушоглу.

Ранее во вторник министр обороны Хулуси Акар призвал Россию и Украину уважать международный пакт о проходе через турецкие проливы, после того как Анкара закрыла доступ. «Уничтожение Конвенции Монтрё или нарушение статус-кво в любом случае никому не выгодно. Мы видим выгоду в сохранении Монтрё. Мы говорим всем сторонам, что было бы выгодно соблюдать конвенцию», — заявил Акар в ходе пресс-конференции.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен «выразил благодарность» Чавушоглу за выполнение Турцией соглашения.

Как пишет Daily Sabah, Турция, которая является членом НАТО, граничит с Украиной и Россией в Чёрном море и имеет хорошие связи с обеими странами. Выражая своё мнение относительно российской спецоперации, Анкара «тщательно формулировала свою риторику, чтобы не обидеть Москву», с которой поддерживает тесные энергетические, оборонные и туристические связи. В Турции призвали к диалогу и предложили провести у себя мирные переговоры.