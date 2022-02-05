Эрдоган: Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад в урегулирование ситуации вокруга Украины, сыграв роль «посредника» между Москвой и Киевом, пишет Daily Sabah. По словам турецкого лидера, приблизиться к мирному разрешению кризиса может позволить встреча между президентами России и Украины — и Анкара может помочь её организовать.

Если Турции по итогам предстоящего визита в страну Владимира Путина будет предложена роль «посредника» в рамках урегулирования украинского кризиса, она примет это предложение и постарается «внести свой вклад в общее дело», сообщает Daily Sabah. Об этом, по данным газеты, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Эрдоган, общаясь с журналистами после состоявшейся в Киеве встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По информации Daily Sabah, Эрдоган подчеркнул, что западные страны, к сожалению, так и не смогли существенным образом повлиять на обстановку вокруг Украины — и даже, напротив, её усугубляют. «Мы надеемся, что после нашей встречи с господином Путиным нам будет предложена роль посредника — на такую работу мы согласимся и, хотелось бы надеяться, постараемся внести свой вклад в общее дело», — отметил далее турецкий лидер.

По словам Эрдогана, на ранее озвученное Анкарой в адрес российского президента приглашение совершить визит в Турцию после возвращения из Китая Москва отреагировала позитивно. «Теперь нам предстоит согласовать дату визита. После этого, надеемся, мы сможем провести эту встречу, дабы в итоге добиться саммита между господином Путиным и господином Зеленским. С господином Зеленским мы определённых договорённостей в этом направлении достигли. Я считаю, что если у нас получится добиться такой встречи на высшем уровне, не спуская этот вопрос ниже, мы сможем добиться результатов, которые дадут шанс на урегулирование в регионе. Такая надежда у меня появилась в ходе встречи с Зеленским», — пояснил турецкий президент.

Эрдоган также подчеркнул, что Москва и Анкара поддерживают отношения на высоком уровне, пишет Daily Sabah. «В настоящий момент мы поддерживаем с Россией серьёзные двусторонние отношения. Это не дежурные контакты. Важны и шаги, которые предпринимаются для этого. Поэтому я придаю большую важность встрече с господином Путиным», — заявил турецкий лидер, добавив вместе с тем, что «масштабы украинского вопроса гораздо более велики».

Напомнив, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, турецкий президент выразил уверенность в том, что кризис может быть урегулирован мирным путём в соответствии с Минскими соглашениями, говорится в материале Daily Sabah.

Как отмечает корреспондент издания, Анкара уже предлагала свою помощь в урегулировании украинского кризиса, и турецкие дипломатические источники сообщали, что к таким предложениям позитивно отнеслись и в Москве, и в Киеве. Кроме того, Турция выступила против санкций, которые пригрозили ввести в отношении России в случае её «вторжения» на Украину другие страны — члены НАТО. Вместе с тем, турецкие власти также заявляли, что в случае российской агрессии предпримет все необходимые от неё как от члена альянса меры, пишет турецкий журналист.