Главред: Эрдоган выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Как пишет «Главред», Эрдоган заявил, что данный вопрос имеет серьёзное значение для турецкого государства, поскольку «аннексию» Крыма Турция не признаёт.

Официальная Анкара выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Как передаёт «Главред», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этот вопрос имеет серьёзное значение для турецкого государства.

В ходе своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он сказал о том, что Турция не признаёт российской аннексии Крыма. Для Анкары вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины является важным.

«Мы придаём значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым*, аннексию которого мы не признаём», — подчеркнул Эрдоган.

Как напоминает издание, ранее в МИД Турции заявили, что Анкара не считает законным избирательный процесс в Госдуму России на территории Крыма. В Кремле заявили о неприемлемости подобных заявлений и надеются на изменение позиции турецкой стороны по данному вопросу.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

