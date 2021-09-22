Главред: Эрдоган выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Как пишет «Главред», Эрдоган заявил, что данный вопрос имеет серьёзное значение для турецкого государства, поскольку «аннексию» Крыма Турция не признаёт.
Официальная Анкара выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Как передаёт «Главред», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этот вопрос имеет серьёзное значение для турецкого государства.
В ходе своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он сказал о том, что Турция не признаёт российской аннексии Крыма. Для Анкары вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины является важным.
«Мы придаём значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым*, аннексию которого мы не признаём», — подчеркнул Эрдоган.
Как напоминает издание, ранее в МИД Турции заявили, что Анкара не считает законным избирательный процесс в Госдуму России на территории Крыма. В Кремле заявили о неприемлемости подобных заявлений и надеются на изменение позиции турецкой стороны по данному вопросу.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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