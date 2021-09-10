ЛБ: украинский чиновник предложил выставить России счёт за сорванный медузами курортный сезон

Глава Запорожской области Украины Александр Старух предложил выставить России счёт за сорванный медузами курортный сезон. Как пишет «Левый берег», чиновник считает, что это Москва виновата в том, что в Азовском море повысилась солёность, вследствие чего появилось огромное количество медуз, мешающих отдыхающим.

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух предложил выставить России счёт за сорванный медузами курортный сезон. Как пишет «Левый берег», об этом чиновник заявил на время областной коллегии, которая проходила в курортном посёлке Кирилловка, расположенном на Азовском море.

Как продолжает издание, основная причина размножения медуз в Азовском море — повышение солёности. Это происходит в первую очередь из-за того, что в море попадает меньше пресной воды из рек. Наибольшие потери идут с Кубани и Дона, где воду из рек разбирают на полив.

«Если мы возьмём весь дебет украинских малых рек, впадающих в Азовское море: Молочную, Тащенак, Берду и другие, то ежегодно в море попадает около 4 куб. км пресной воды. А с Дона и Кубани ранее в море поступало 41 куб. км воды ежегодно. Мы настаиваем на том, что малые реки, действительно, нужно чистить. Сегодня территория Приазовья попадает в засушливые районы Украины: на 1 кв км имеем менее 1 км ручья воды», — рассказал на коллегии директор Национального природного парка «Приазовский» Дмитрий Воловик.

В результате за два года солёность воды в Азовском море выросла с 10 до 16 промилле. Как следствие, сформировалась благоприятная среда для размножения медуз. После этого глава Запорожской области сказал, что России пора выставлять счета.

«Нам нанесён рекреационный вред. Тем, кто нам его нанёс, пора выставлять счета и за Крым* отжатый, и за сорванный курортный сезон», — предложил Старух.

Как напоминает издание, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства заявило, что увеличение количества медуз в Азовском море в первую очередь связано с тем, что их число растёт в Чёрном море. Кроме того, играют свою роль постепенное приближение солености Азовского моря к солености Черного моря через изменения в водном балансе Азовского бассейна, довольно тёплые зимы, которые могут способствовать успешной зимовке даже теплолюбивых медуз, а также массовое присутствие планктона, который является для них кормом.

Вместе с тем не исключается, что цикл экспансии медуз в Азовском море завершится сам собой. Так уже было в 1970-х годах, когда была зафиксирована самая высокая численность медуз в Азовском море — около 7 млрд штук в 1978 году. Для сравнения, в 2018 году их численность в Азовском море оценивалась на уровне 10 млн особей.