Вести: в Киеве установят памятник борщу
В Киеве установят скульптуру борща для увековечивания национального украинского блюда и развития гастротуризма. Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе мэрии украинской столицы.
По словам инициатора установки скульптуры, известного шеф-повара Евгения Клопотенко, идея скульптуры возникла уже давно, ведь борщ — одно из ключевых блюд национальной гастрономии, которая является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия.
Ссылки по теме
-
Politico: он бы давно одержал победу в Афганистане — Трамп раскритиковал снос статуи генерала Роберта Ли
-
Корреспондент: в Киеве снесли памятник, установленный в честь дружбы с Москвой
-
Times: крупнейший памятник Конфедерации в Вирджинии демонтируют из-за расизма
-
NTD: музыка среди мрамора — на Урале провели уникальный концерт