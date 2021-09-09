Вести: в Киеве установят памятник борщу

В киевской мэрии сообщили, что в украинской столице появится памятник борщу. Как пишут «Вести», власти города таким образом хотят поддержать общественную инициативу по популяризации украинской кухни в мире, сохранению нематериального наследия нации и развитию туристической привлекательности столицы.

В Киеве установят скульптуру борща для увековечивания национального украинского блюда и развития гастротуризма. Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе мэрии украинской столицы.

По словам инициатора установки скульптуры, известного шеф-повара Евгения Клопотенко, идея скульптуры возникла уже давно, ведь борщ — одно из ключевых блюд национальной гастрономии, которая является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия.

«На Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и тому подобное, однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ — это же культурное достояние украинский, которое надо прославлять», — рассказал Клопотенко.

Как отметил заместитель главы города, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, власть поддерживает общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире, сохранения нематериального наследия нации и развития туристической привлекательности столицы.

«Сейчас город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры. Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда», — подчеркнул Бондаренко.

В киевской мэрии сейчас определяются с местом, где будет установлена скульптура. Гражданам предлагают присоединиться к обсуждению. Впоследствии будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею памятника.