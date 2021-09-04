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Times: крупнейший памятник Конфедерации в Вирджинии демонтируют из-за расизма

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно постановлению Верховного суда штата Вирджиния, самый крупный из сохранившихся памятников Конфедерации в Ричмонде должен быть демонтирован, сообщает британская газета The Times. Губернатор штата заявил о том, что статуя будет убрана, ещё в июне прошлого года, после убийства Джорджа Флойда полицейским, что заставило задуматься о расовых отношениях в Америке. У этого решения нашлись противники, подавшие несколько исков в суд, однако в итоге памятник постановили убрать.
Times: крупнейший памятник Конфедерации в Вирджинии демонтируют из-за расизма
Reuters

Как постановил Верховный суд штата Вирджиния, в Ричмонде будет демонтирован самый большой из сохранившихся памятников одобрявшей рабство Конфедерации, пишет британская газета The Times.

Огромная статуя генерала Конфедерации Роберта Э. Ли, которая возвышается над Монумент-авеню в столице штата уже более века, стала источником ожесточённых национальных дебатов. Губернатор Вирджинии от Демократической партии Ральф Нортэм объявил, что уберёт памятник, в июне прошлого года, через десять дней после убийства Джорджа Флойда полицейским из Миннеаполиса, что заставило задуматься о расовых отношениях в Америке.

Однако группа местных жителей и потомки тех, кто подписал договор 1890 года о передаче статуи и участка земли в собственность штата Вирджиния, подали несколько судебных исков, чтобы спасти бронзовую конную статую, стоящую на высоком постаменте. Верховный суд отклонил аргументы истцов, в том числе о том, что документ 1890 года запрещает губернатору убирать памятник с территории штата.

«Сегодня стало ясно — самый большой памятник Конфедерации на Юге будет демонтирован», — сказал Нортэм. Теперь штат начнет «сложный» процесс демонтажа 12-тонной статуи. Ранее Нортэм говорил, что она будет помещена на хранение, пока не определится её будущее.

В июле в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, была демонтирована ещё одна статуя Ли — спустя четыре года после того, как сотни неонацистов и сторонников превосходства белой расы пришли в город, чтобы спасти её.

Как отмечает издание, реликвии Конфедерации — горстки южных штатов, восставших во время Гражданской войны и образовавших отделившееся государство — в последние годы вызывают споры. Одни считают их мощным напоминанием об истории Юга, другие говорят, что они прославляют деятелей, связанных с рабством и расизмом.

Статуя Ли была первым из пяти памятников Конфедерации, установленных на Монумент-авеню в Ричмонде спустя много времени после окончания Гражданской войны. Ричмонд тогда был столицей Конфедерации, напоминает британская газета.

Сотни статуй Ли и его грозного командира Томаса «Каменная Стена» Джексона по-прежнему стоят по всей стране и стали центральными фигурами в культурных войнах Америки.

Ещё один спор в рамках культурной войны разгорелся в США: Кристин Питцен, учительница из Калифорнии, была отправлена в административный отпуск за то, что предложила своему классу присягнуть на верность флагу гей-сообщества, а не американскому флагу, что вызвало возмущение со стороны правых, отмечает британская газета The Times.

 

Комментарии читателей The Times:

Pushkin: И этот вандализм абсолютно ничего не даст.

Стирание прошлого — опасный путь. Прошлое не должно и не может оцениваться по сегодняшним стандартам. Когда-то рабство было нормальным явлением, теперь оно считается неправильным.

Если снести эту или любую другую статую, это не изменит прошлого, но ослабит общество.

Люди узнают по статуям, книгам и картинам историю своей страны, хорошую и плохую. Они узнают, откуда они пришли, и учатся тому, что не следует повторять.

Узнавая о зле рабства через акты нетерпимости, мы не строим лучшее общество.

 

Neil Gordon: «Нация, у которой нет прошлого, не имеет будущего».  Извлекайте уроки из прошлого, чтобы избежать повторения тех же ошибок в будущем.

 

Gary: США продолжают разваливаться на части. Неудивительно, что Китай и Россия набрались смелости. Как обычно, хорошая и мужественная история генерала Ли игнорируется, как и тот факт, что он освободил рабов в течение 6 месяцев после того, как «унаследовал» их от родственника.

 

SJR: Почему мы не поняли раньше, что эти статуи порождают расизм? Когда они исчезнут, расизм уйдет в историю, и мы все будем жить в гармонии.

 

Beaky29: Я надеюсь, что она попадет в какой-нибудь музей, где будет показана значимость генерала Ли для Гражданской войны.

Такая решающая фигура не должна быть потеряна, но вся его история должна быть рассказана будущим поколениям.

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Times Великобритания Европа
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