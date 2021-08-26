Fox News: темнокожий республиканец бросил вызов белому губернатору Калифорнии и «стал расистом»

14 сентября у калифорнийцев будет возможность проголосовать за отзыв непопулярного губернатора-демократа Гэвина Ньюсома. В таком случае штат может возглавить республиканец Ларри Элдер. Как отмечает Fox News, подконтрольные демократам СМИ уже начали атаку на Элдера, объявив его «сторонником превосходства белой расы». При этом журналистов не смущает тот факт, что Элдер — афроамериканец.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Хотите услышать потрясающую историю? Ларри Элдер вырос на юге Лос-Анджелеса, и всё детство он хранил одну тайну. Отец Элдера, дворник, был афроамериканцем. Мать тоже. Как и 80 процентов жителей их района. Так что со стороны казалось, что и сам Элдер тоже афроамериканец. Окружающие его люди всегда так считали. Они и не догадывались, что этот ребёнок с юга Лос-Анджелеса, вроде бы такой приличный афроамериканец, на самом деле секретный агент, работающий на мировой заговор сторонников превосходства белой расы.



Каково задание! Сторонник превосходства белых на юге Лос-Анджелеса! Только вообразите! Однако более 50 лет никто об этом даже не догадывался. Ларри Элдер десятки лет был у всех на виду: он вёл собственную программу на радио. И за всё это время ни один человек не разгадал ужасную правду. Но в прошлом месяце команда отборных журналистов Los Angeles Times провела расследование и наконец предала эту историю огласке. Цитирую: «Ларри Элдер — чёрное лицо белого шовинизма, — гласит заголовок газеты. — Вас предупредили».



Ага, попался! И как же LA Times это обнаружила? Ну, потребовалось провести настоящую журналистскую работу. Не было никаких явных признаков, к которым мы привыкли: никто не застал Ларри Элдера за попыткой снова сегрегировать фонтанчики для питья или за поджиганием креста на чьём-нибудь газоне. О нет, всё было гораздо изощрённее и гораздо опаснее!



Ларри Элдер публично настаивал на своих конституционных правах и на выдвижении своей кандидатуры на государственный пост. Что ещё хуже и ещё больше свидетельствует против него, Ларри Элдер критиковал руководство Демократической партии Калифорнии. Дошло до того, что он стал соперником действующего губернатора Гэвина Ньюсома на выборах. Поэтому вы можете быть уверены, что Ларри Элдер — сторонник превосходства белой расы: он бросил вызов некомпетентному белому либералу, личному другу Нэнси Пелоси. А это, дамы и господа, и есть расизм!



И теперь, когда мы это знаем, весь вопрос в том, может ли вообще Ларри Элдер победить? Ответ мы получим через три недели. Если Ларри Элдера изберут, он не только станет первым афроамериканцем на посту губернатора Калифорнии, он станет также самым популярным официальным лицом во всём штате за последнее время. И это интересный момент. В Калифорнии якобы демократия, но на выборах там уже давно побеждают люди, которых, согласно опросам, ненавидит практически всё местное население! Чрезвычайно странная получается демократия!



К примеру, Диана Файнштейн представляет штат Калифорния в сенате уже почти 30 лет. Однако её рейтинг всего 35 процентов! Но это почему-то не мешает ей оставаться на посту! Каким образом?! Так же было и с Камалой Харрис. Когда Камала Харрис баллотировалась в президенты, только 7 процентов калифорнийских избирателей-демократов заявляли, что поддерживают её. И это заставляет задуматься о том, каким образом её вообще избрали (в сенат США. — ИноТВ). Но не спрашивайте об этом! Вопросы такого рода у нас называются «Большой ложью»*. Поэтому заткнитесь и смиритесь.



Интересно, что мириться с этим калифорнийские избиратели формально не обязаны. Потому что век тому назад избиратели в этом штате внесли в свою конституцию поправку, позволяющую отозвать явно ужасных политиков, которые, к сожалению, заняли государственный пост.



Положим, что у нас есть напыщенный губернатор с низким интеллектом, совершенно неспособный разобраться в своей пустой жизни, но при этом — из собственных извращённых соображений — явно стремящийся разрушить весь штат. Как быть с таким человеком? 14 сентября этого года, в следующем месяце, у калифорнийских избирателей будет шанс отправить его в отставку. Они могут отозвать его. Если большинство проголосует за отзыв Гэвина Ньюсома, губернатором станет тот из альтернативных кандидатов, который получит больше всего голосов. И на данный момент похоже, что это будет Ларри Элдер.



Ларри Элдер имеет реальный шанс на победу. Поэтому неудивительно, что LA Times так расстроена. Неудивительно, что газета отправила команду отборных журналистов провести расследование и установить, что на самом деле он тайный сторонник превосходства белой расы!



Дата выхода в эфир 24 августа 2021 года.



* «Большой ложью» американские либеральные СМИ называют заявления Дональда Трампа и его сторонников о том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы (прим. ИноТВ).