Fox: «было чересчур» — Шварценеггер признал, что сгоряча назвал нежелающих носить маски болванами
Голливудский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые появился на публике, после того как назвал тех, кто отказывается носить маски и вакцинироваться от COVID-19, «болванами», однако сам был без маски, сообщает Fox News. 74-летняя звезда фильма «Терминатор» прогулялся с друзьями в ковбойской шляпе и с сигарой.
Тем не менее в пятницу Шварценеггер признал, что «называть людей болванами и говорить «К чёрту вашу свободу» было чересчур». Впрочем, актёр уточнил, что всё равно остаётся при своём мнении.
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