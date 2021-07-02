Sky News: Шварценеггер на пару с Тунберг осудили лидеров G7 за бездействие по климату

В Вене состоялся пятый по счёту Австрийский климатический саммит, который ежегодно проводит основанная актёром Арнольдом Шварценеггером организация The Schwarzenegger Climate Initiative. Как сообщает Sky News, Шварценеггер в ходе мероприятия осудил «Большую семёрку» за отсутствие серьёзных шагов в плане борьбы против климатических изменений — и проявил тем самым солидарность с активисткой Гретой Тунберг.

Арнольд Шварценеггер — подарок мировому кинематографу от Австрии — снова в Вене и в центре внимания: он собрал в австрийской столице политиков, представителей крупного бизнеса и активистов, чтобы обсудить климатические изменения — и излить свою досаду.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР, основатель организации The Schwarzenegger Climate Initiative: Поглядите только, что случилось на саммите «Большой семёрки». Видели, что там было? А ничего! Ничего!

К своим 73 годам Шварценеггер стал убеждённым активистом — и он уверен, что для того, чтобы решить проблему климата, надо отнюдь не только прямо задавать сложные вопросы политикам.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР: Это очень правильный подход, но им всё не исчерпывается. Необходимо также формировать общественное движение «снизу» — нужно просвещать публику, чтобы люди понимали проблемы, знали, какие угрозы существуют уже сейчас и какие — ждут впереди. И политика здесь совершенно ни при чём, весь смысл тут только в одном: давайте уже начнём бороться с загрязнением, ведь оно убивает людей.





АДАМ ПАРСОНС, корреспондент Sky News: Китай и Индия генерируют огромные объёмы выбросов — но их представителей здесь нет. Есть ли на деле смысл предпринимать меры по борьбе с климатическими изменениями, если в такую деятельность не вовлекаются эти два гигантских промышленно-развитых государства?





АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР: Мне кажется, что нам не следует себя ограничивать и думать, что мы сможем достичь своих целей, только если участвовать будут все. Что-то не помню, чтобы Джон Кеннеди говорил: «Мы не станем отправлять людей на Луну, если туда сначала не отправят людей Китай, Россия, Европа...». Нет, он сказал: «Мы станем первыми, мы возьмём и сделаем». Вот что такое лидерство.

Между тем, хотя понимание цели, как видно, на мероприятии было, были там также и гнев, досада, а со стороны Греты Тунберг — ещё и презрение по отношению к политикам.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, активист-эколог: Игнорировать расхождение между тем, что вы говорите, и тем, что вы делаете, становится всё невозможнее — ведь кругом бушуют всё более экстремальные погодные феномены. В результате молодые люди по всей нашей планете больше вашим лживым словам не верят.

Между Тунберг и Шварценеггером много отличий, но они всё же показывают, что борьба против изменений климата стала делом широким и общемировым.

Адам Парсонс, Sky News, Вена.

Дата выхода в эфир 1 июля 2021 года.