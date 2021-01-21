DM: «идёмте со мной, если хотите жить» — Шварценеггер сделал прививку от коронавируса и призвал всех следовать примеру

Арнольд Шварценеггер опубликовал в соцсетях видео, в котором ему прямо в машине делают прививку от коронавируса, пишет Daily Mail. 73-летний актёр призвал подписчиков вакцинироваться и процитировал Терминатора: «Идёмте со мной, если хотите жить!»

В среду 20 января голливудский актёр Арнольд Шварценеггер сделал первую прививку от коронавируса в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail. Экс-губернатор Калифорнии сам поделился в соцсетях видео, в котором ему делают укол прямо в машине, и обратился к своим подписчикам словами Терминатора: «Идёмте со мной, если хотите жить».

В ролике 73-летний актёр в защитной маске сидит на пассажирском сиденье чёрного внедорожника, а медсестра через опущенное окно делает Шварценеггеру укол. Весь процесс, в ходе которого актёр пребывал в прекрасном настроении и шутил с медиком, по всей видимости, был безболезненным и занял всего минуту.

После того как медсестра сказала: «Всё готово», экс-губернатор на камеру заявил, что всем рекомендует вакцинироваться.

Арнольд Шварценеггер: «Сегодня хороший день. Никогда не был так рад постоять в очереди. Если вы подходите по рекомендациям, присоединяйтесь ко мне и делайте прививку. Идёмте со мной, если хотите жить!»

Как отмечает Daily Mail, актёр получил возможность сделать прививку, после того как на прошлой неделе действующий губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что теперь вакцинироваться можно и людям старше 65 лет.

В тот же день, на который пришлась и инаугурация избранного президента Джо Байдена, Шварценеггер также опубликовал в своих соцсетях пост со словами поддержки новому лидеру и его вице-президенту Камале Харрис. «Я болею за вас, Джо Байден. Ваш успех — это успех всей нашей страны», — написал актёр. Как подчёркивает издание, несмотря на свои республиканские взгляды, Шварценеггер критиковал теперь уже бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.