ARD: Маас стал первым немецким министром, поддержавшим «привилегии» для вакцинированных

Хайко Маас стал первым членом правительства Германии, выступившим за введение «особых прав» для людей, сделавших прививку от коронавируса, передаёт ARD. Министр иностранных дел подчеркнул, что речь идёт не о привилегиях для вакцинированных, а о возможности в полной мере осуществлять свои основные права, на которые прежде государство наложило ограничения. Неравенство в переходный период, считает Маас, полностью оправдано с конституционно-правовой точки зрения.

Хайко Маас стал первым федеральным министром, который высказался за введение послаблений для граждан, сделавших прививку от коронавируса. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность вновь осуществлять свои основные права», — заявил министр иностранных дел Германии. В качестве примера он привел доступ к походам в рестораны и кинотеатры, передаёт ARD.

«До сих пор до конца неясно, каким образом люди, сделавшие прививку, могут заражать других. Но понятно, что человек, прошедший вакцинацию, больше не будет отнимать у кого-нибудь аппарат искусственной вентиляции легких. Это означает, что устранена по крайней мере одна из основных причин ограничения основных прав», — утверждает Маас.

Маас также упомянул владельцев закрытых в настоящее время ресторанов, кинотеатров, театров и музеев: «У них есть право в какой-то момент вновь открыть заведения, если есть такая возможность. И она появляется, когда всё больше людей проходят вакцинацию. Ведь когда в ресторане или кинотеатре присутствуют только те люди, которые сделали прививку, они больше не подвергают друг друга опасности». Маас, являющийся членом Социал-демократической партии Германии, назвал текущие дебаты «дезориентирующими», поскольку речь идёт не о привилегиях для вакцинированных, а об осуществлении их основных прав. Они в свою очередь были сильно ограничены правилами, которые ввело государство для борьбы с распространением коронавируса.

До этого момента федеральное правительство всегда отказывало в привилегиях гражданам, прошедшим вакцинацию, указывая, среди прочего, на отсутствие сведений о том, могут ли эти люди заражать других. Судя по всему, из-за распространения «британского» штамма коронавируса этот аргумент остаётся важным, подчёркивает ARD.

Министр здравоохранения Йенс Шпан и министр внутренних дел Хорст Зеехофер также предостерегли об угрозе раскола в обществе. «Многие ждут из солидарности, чтобы некоторые люди прошли вакцинацию первыми, — заявил Шпан в декабре прошлого года. — А те, кто еще не был привит, наоборот ожидают, что прошедшие вакцинацию из солидарности проявят терпение».

Маас, ранее занимавший должность министра юстиции, возразил Шпану: «Да, это приведёт к неравенству в переходный период, но пока для этого есть объективная причина, с конституционно-правовой точки зрения это оправдано». По его словам, приоритетным в данном случае является то, что осуществление основных прав вновь станет возможным.

Как отмечает медиаконцерн, фактически, граждане, прошедшие вакцинацию, имеют возможность подавать иски о восстановлении своих свобод со ссылкой на свои основные права. В этом случае, по мнению экспертов, возможно, что в долгосрочной перспективе суды не позволят ограничивать в правах граждан, сделавших прививку, из солидарности.

Пока что в Германии привит лишь один миллион человек, что составляет немногим более одного процента населения. В основном это пожилые и люди, нуждающиеся в специальном уходе, а также медицинский персонал и специалисты по уходу за маломобильными гражданами, сообщает ARD.