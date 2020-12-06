Die Welt объяснила, как авиакомпании «подсадят» людей на обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава Минздрава ФРГ не раз говорил о том, что в Германии не будет обязательной вакцинации, однако она может возникнуть косвенно из-за требований авиакомпаний предъявлять свидетельство о вакцинации, пишет Die Welt. При этом не всё зависит и от самих авиакомпаний: у них не останется выбора, если ряд стран введёт свидетельство о вакцинации как обязательное условие въезда.

В Германии не будет обязательной вакцинации, пишет Die Welt: по крайней мере, так не один раз заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпанн. Однако многие скептики считают, что обязательная вакцина от коронавируса будет введена косвенно, посредством необходимости предъявления свидетельства о прививке для осуществления авиаперелётов.

На данный момент Международная ассоциация авиатранспорта рассматривает возможность введения специального «прививочного паспорта для путешествий», пишет издание. Кроме того, не всё находится в руках авиакомпаний, отмечает Die Welt: некоторые страны могут ввести вакцинацию как условие для въезда, не оставив авиакомпаниям иного выбора.

Коронавирус является заразной инфекцией, передающейся от человека к человеку, а вероятность заражения на борту самолёта, где пассажиры сидят в закрытом пространстве рядом друг с другом, резко возрастает, пишет издание. Поэтому авиакомпании желают перестраховаться: любая вспышка заражения на борту самолёта станет пиар-катастрофой для всей индустрии. Впрочем, в крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa заявили, что пока не планируют введение обязательного свидетельства о вакцинации.

Согласно данным Всемирного банка, к 2018 году 4,2 млрд человек, то есть больше половины населения Земли, минимум один раз летали на самолёте. При этом большая часть летающих на самолётах граждан не входит в группы риска и не будет получать вакцины в первую очередь. Как отмечает Die Welt, если в таких условиях авиакомпании введут обязательные свидетельства о вакцинации, то это может привести к созданию чёрного рынка фальшивых свидетельств.

Как пишет Die Welt, политики также обсуждают общие правила допуска по свидетельству о вакцинации. За такие правила выступают представители от гастрономической индустрии и организаторы мероприятий, поскольку они позволят вернуться к нормальной жизни без коллективного иммунитета. Однако в данном случае возникает ещё более актуальный вопрос ограничения в правах.