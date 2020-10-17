Rzeczpospolita: «эффект Греты» — европейцы всё чаще предпочитают поезда самолётам

Вот уже несколько лет железные дороги в странах ЕС переживают настоящий ренессанс: после резкого бума дешёвых авиалиний европейцы вновь стали отдавать предпочтение этому виду транспорта, пишет Rzeczpospolita. Издание обращает внимание на то, что пандемия коронавируса лишь поспособствовала этой тенденции, впрочем, как и призывы шведской активистки Греты Тунберг.

Швеция — это страна, жители которой первыми осознали необходимость ограничения международных авиарейсов до необходимого минимума. Именно в Швеции родился термин flygskam, означающий «стыдно летать», отсюда родом и известная защитница экологических путешествий Грета Тунберг, которая во время своих поездок всегда делает выбор в пользу железнодорожного сообщения, пишет Rzeczpospolita.

При этом издание обращает внимание на то, что «эффект Греты» — возросший интерес к железнодорожным перевозкам и возвращение в расписание ночных поездов — выходит за пределы Швеции. Сегодня это уже европейский феномен.

Сложно оценить вклад Греты Тунберг, которая была удостоена звания «Человек года» по версии журнала Time в 2019 году в продвижении более экологически безопасных видов транспорта, но тенденция роста железнодорожных перевозок продолжается уже несколько лет, отмчеает издание. В 2017 году австрийская железная дорога OBB удвоила количество пассажиров, путешествующих ночными поездами, а швейцарская SBB в прошлом году зафиксировала рост бронирований на 25%. Более того, рост популярности железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией поднялся на 20%.

По мнению издания, эти данные выглядят очень контрастно в сравнении с предыдущими десятилетиями, когда верх взяли дешёвые авиакомпании и тем самым нанесли удар по железной дороге в целом. «Это европейская тенденция, которая выходит за пределы Швеции», — сказал Антон Троллбек, основатель платформы All Aboard, где можно забронировать железнодорожные билеты дальнего следования по всей Европе.

Rzeczpospolita также подчёркивает, что внутреннее железнодорожное сообщение в Европе пострадало от пандемии меньше, нежели авиаперевозки. В прошлом году количество поездок на поездах, принадлежащих государственному перевозчику Швеции SJ, увеличилось на 10%. Этим летом показатель был практически таким же, в то время как загруженность авиакомпаний упала на целых 80%, рассказал пресс-секретарь компании Стивен Рэй.

Более того, согласно данным опроса Европейского инвестиционного банка, опубликованного в январе 2020 года, более одной трети европейцев сократили свои авиаперелёты по экологическим соображениям. Три четверти респондентов заявили, что в 2020 году будут меньше летать. Через несколько недель после начала пандемии правительства Германии, Италии и Франции объявили, что выделят миллиарды евро на восстановление своих железных дорог, резюмирует Rzeczpospolita.