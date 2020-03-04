Independent: Тунберг назвала капитуляцией план Европы по борьбе с изменениями климата

В ЕС представили климатический закон, согласно которому союз должен стать «углеродно-нейтральным» к 2050 году, передаёт The Independent. Тем не менее шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала проект закона, требуя, чтобы меры по защите климата были приняты как можно скорее.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг назвала законодательство ЕС по борьбе с изменением климата «капитуляцией», сообщает The Independent.

В ходе выступления в Европейском парламенте в Брюсселе школьница заявила, что закон о климате, представленный ЕС, представляет собой лишь «пустые слова». Тунберг обвинила политиков в притворстве: по её мнению, они ведут пустые разговоры, делая вид, что это поможет избежать чрезвычайной ситуации.

«Нас не устроит путь, который не основан на науке, который не даст нам наибольшие шансы защитить будущие условия жизни и жизнь Земле в известном нам виде. Этот климатический закон — капитуляция. Природа не торгуется, и вы не можете заключать сделку с физикой. Мы не позволим вам капитулировать», — отметила экоактивистка.

The Independent напоминает, что Европейский союз согласовал пакет мер, которые сделают ЕС углеродно-нейтральным к 2050 году. При этом Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН предупреждает, что даже в случае, если к этому времени странам по всему миру удастся достичь углеродной нейтральности, среднегодовая температура поднимется на 1,5 ℃.

Несмотря на то что подобное глобальное потепление негативно отразится на окружающей среде, последствия будут менее выраженными, чем в случае, если среднегодовая температура поднимется более чем на 1,5 ℃.

В свою очередь, Тунберг осудила желание ЕС достичь цели лишь к 2050 году. По её словам, цели нужно ставить на 2020 год и на каждый следующий.

«Когда ваш дом горит, вы не ждёте ещё несколько лет, чтобы начать его тушить. И всё же это именно то, что сегодня предлагает комиссия», — добавила активистка.

При этом, как пишет The Independent, в самом ЕС проектом будущего закона довольны.

Представляя закон о климате, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он поможет Европе «окончательно встать на путь в экологически благоприятное будущее».

«Сегодня мы превращаем слова в действия, чтобы показать нашим европейским гражданам, что мы серьёзно настроены на достижение нулевого выброса парниковых газов к 2050 году», — приводит издание слова исполнительного заместителя председателя Европейской комиссии Франса Тиммерманса.