Daily Mail: Грета Тунберг станет товарным знаком — для защиты от коммерции

Грета Тунберг намерена зарегистрировать своё имя как товарный знак. Об этом экоактивистка объявила на своей странице в Instagram, сообщает Daily Mail. Тунберг утверждает, что многие пытаются в коммерческих целях использовать её имя и название её движения «Пятницы ради будущего», а товарный знак позволит преследовать таких людей по закону.
Юная экоактивистка Грета Тунберг заявила, что собирается зарегистрировать как товарный знак своё имя, а также название международного движения, «Пятницы ради будущего» (Fridays For Future), сообщает Daily Mail.
Своими планами девушка поделилась в посте в Instagram. Тунберг пожаловалась, что третьи лица постоянно используют её имя в коммерческих целях, хотя сама она на это согласия не даёт. «Такое происходит, к примеру, в маркетинговых целях — люди продают продукцию или собирают деньги от моего имени или от имени нашего движения», — объяснила активистка.
Тунберг заверила, что ни она сама, ни кто-либо другой из школьников-активистов «не испытывают никакого интереса к товарным знакам». Однако, по словам девушки, это необходимый шаг, который позволит преследовать по закону всех, кто попытается использовать её имя и название «Пятницы ради будущего» в целях, отличающихся от тех, что поддерживает движение.
«Пятницы ради будущего» — глобальное движение, основанное мной. Оно принадлежит любому, кто в нём участвует, — прежде всего молодёжи. Его нельзя использовать в личных или коммерческих целях», — цитирует Daily Mail Тунберг.
Также активистка объявила, что вместе с семьёй она создаёт некоммерческий фонд, который поможет «наиболее прозрачно» распоряжаться получаемыми деньгами — гонорарами от продажи книг, пожертвованиями, грантами. Организация будет заниматься продвижением темы устойчивого развития в таких сферах, как экология, климат, общество, а также психическое здоровье.
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