Time: в Давосе будут рады и Трампу, и Тунберг

Всемирный экономический форум в Давосе будет рад приветствовать как президента США Дональда Трампа, так и активистку по климату Грету Тунберг, пишет Time. Они придерживаются едва ли не противоположных позиций по проблемам климата, которые станут ключевой темой нынешнего форума. Поэтому важно услышать оба голоса, считает основатель ВЭФ Клаус Шваб, который видит в прибытии Трампа и Тунберг обнадёживающий знак.

Глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) считает «обнадёживающим» тот факт, что президент США Дональд Трамп и активистка по климату Грета Тунберг оба прибудут на ежегодную встречу в Давосе в этом году, сообщает американский журнал Time. По словам Клауса Шваба, забота об окружающей среде будет ключевой темой форума.

Основатель ВЭФ видит огромные изменения в бизнесе, обществе и культуре, произошедшие за 50 лет с момента создания ежегодной встречи в швейцарских Альпах. Изначально это была платформа для лидеров в сфере бизнеса, но теперь форум стал ключевым также для политиков и активистов.

После ещё одного года экстремальной жары, неконтролируемых лесных пожаров и таяния ледяного покрова экологические проблемы вошли в группу пяти основных долгосрочных рисков, с которыми сталкивается мировая экономика, заявили в ВЭФ на прошлой неделе.

По мнению Шваба, такие катастрофические тенденции, как глобальное потепление, изменение климата и исчезновение видов животных, станут главными в повестке дня встречи, которая начнётся во вторник.

За последние годы фокус форума сместился с того, как технологии преобразуют жизнь, на окружающую среду и ответственное ведение бизнеса, способствующее созданию рабочих мест, борьбе с изменением климата и работе на благо общества наряду с получением прибыли, подчёркивает издание.

Внимание к проблемам окружающей среды может стать неудобным для Трампа, администрация которого призывает к более широкому использованию выделяющего углекислый газ топлива, лишает защиты окружающую среду и преуменьшает опасения учёных по поводу изменения климата в результате действий человека. Трамп также решил вывести США из знакового Парижского соглашения 2015 года по борьбе с изменением климата, напоминает Time.

В то же время Клаус Шваб утверждает, что Трампу в Давосе будут рады из-за его роли на мировой арене, в то время как Тунберг продолжит уделять внимание окружающей среде. Оба выступят на форуме во вторник, в день открытия.

«Я думаю, что оба голоса необходимы, — заявил Шваб в воскресенье в интервью агентству Associated Press. — Окружающая среда будет играть особенно важную роль во время этой встречи».

Шваб указал на наличие 160 значимых проектов форума по интеграции и равенству, экономическому развитию, управлению технологиями, региональному развитию, корпоративному лидерству и экологии, включая проект по посадке триллиона деревьев.

«Так что, если Грета приедет в этом году, она увидит, что мы добились существенного прогресса», — сказал он, ссылаясь на дебютное выступление активистки на форуме в прошлом году. По словам Шваба, форум помогал привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды с 1970-х годов, но теперь, по его словам, осведомлённость общественности о проблемах климата резко возросла.

«Теперь мы осознали необходимость принятия срочных мер, потому что мы знаем, что окно для действий (в отношении изменения климата) закрывается», — отметил он, добавив, что надеется привнести в ход форума «это ощущение срочности».

Глава форума заявил, что в этом году на мероприятии будут присутствовать почти все лидеры Евросоюза, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. По его словам, у ЕС есть шанс изложить своё видение будущего и повернуть за угол после трёх лет переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, который должен произойти в конце этого месяца.

Он также отмахнулся от критиков, которые назвали форум «эксклюзивным отдыхом для недосягаемых мировых элит», сообщается в статье. Шваб заявил, что гордится тем, что много лет назад создал сообщество молодых лидеров, занимающихся урегулированием важнейших вопросов по всему миру.

Форум в Давосе на протяжении пяти десятилетий боролся с репутацией «логова» богатых, могущественных и знаменитых. На протяжении многих лет форум принимал таких знаменитостей, как голливудские звёзды Ширли Маклейн и Джордж Клуни, лауреаты Нобелевской премии мира Шимон Перес и Ясир Арафат, бывшие президенты ЮАР Фредерик Виллем де Клерк и Нельсон Мандела, а также гуру бизнеса Билл Гейтс, который регулярно приезжает в Давос, заключает Time.