Time: в Давосе будут рады и Трампу, и Тунберг
Глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) считает «обнадёживающим» тот факт, что президент США Дональд Трамп и активистка по климату Грета Тунберг оба прибудут на ежегодную встречу в Давосе в этом году, сообщает американский журнал Time. По словам Клауса Шваба, забота об окружающей среде будет ключевой темой форума.
Основатель ВЭФ видит огромные изменения в бизнесе, обществе и культуре, произошедшие за 50 лет с момента создания ежегодной встречи в швейцарских Альпах. Изначально это была платформа для лидеров в сфере бизнеса, но теперь форум стал ключевым также для политиков и активистов.
После ещё одного года экстремальной жары, неконтролируемых лесных пожаров и таяния ледяного покрова экологические проблемы вошли в группу пяти основных долгосрочных рисков, с которыми сталкивается мировая экономика, заявили в ВЭФ на прошлой неделе.
По мнению Шваба, такие катастрофические тенденции, как глобальное потепление, изменение климата и исчезновение видов животных, станут главными в повестке дня встречи, которая начнётся во вторник.
За последние годы фокус форума сместился с того, как технологии преобразуют жизнь, на окружающую среду и ответственное ведение бизнеса, способствующее созданию рабочих мест, борьбе с изменением климата и работе на благо общества наряду с получением прибыли, подчёркивает издание.
Внимание к проблемам окружающей среды может стать неудобным для Трампа, администрация которого призывает к более широкому использованию выделяющего углекислый газ топлива, лишает защиты окружающую среду и преуменьшает опасения учёных по поводу изменения климата в результате действий человека. Трамп также решил вывести США из знакового Парижского соглашения 2015 года по борьбе с изменением климата, напоминает Time.
В то же время Клаус Шваб утверждает, что Трампу в Давосе будут рады из-за его роли на мировой арене, в то время как Тунберг продолжит уделять внимание окружающей среде. Оба выступят на форуме во вторник, в день открытия.
«Я думаю, что оба голоса необходимы, — заявил Шваб в воскресенье в интервью агентству Associated Press. — Окружающая среда будет играть особенно важную роль во время этой встречи».
Шваб указал на наличие 160 значимых проектов форума по интеграции и равенству, экономическому развитию, управлению технологиями, региональному развитию, корпоративному лидерству и экологии, включая проект по посадке триллиона деревьев.
«Так что, если Грета приедет в этом году, она увидит, что мы добились существенного прогресса», — сказал он, ссылаясь на дебютное выступление активистки на форуме в прошлом году. По словам Шваба, форум помогал привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды с 1970-х годов, но теперь, по его словам, осведомлённость общественности о проблемах климата резко возросла.
«Теперь мы осознали необходимость принятия срочных мер, потому что мы знаем, что окно для действий (в отношении изменения климата) закрывается», — отметил он, добавив, что надеется привнести в ход форума «это ощущение срочности».
Глава форума заявил, что в этом году на мероприятии будут присутствовать почти все лидеры Евросоюза, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. По его словам, у ЕС есть шанс изложить своё видение будущего и повернуть за угол после трёх лет переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, который должен произойти в конце этого месяца.
Он также отмахнулся от критиков, которые назвали форум «эксклюзивным отдыхом для недосягаемых мировых элит», сообщается в статье. Шваб заявил, что гордится тем, что много лет назад создал сообщество молодых лидеров, занимающихся урегулированием важнейших вопросов по всему миру.
Форум в Давосе на протяжении пяти десятилетий боролся с репутацией «логова» богатых, могущественных и знаменитых. На протяжении многих лет форум принимал таких знаменитостей, как голливудские звёзды Ширли Маклейн и Джордж Клуни, лауреаты Нобелевской премии мира Шимон Перес и Ясир Арафат, бывшие президенты ЮАР Фредерик Виллем де Клерк и Нельсон Мандела, а также гуру бизнеса Билл Гейтс, который регулярно приезжает в Давос, заключает Time.
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