SRF: из-за США и Ирана — в Давосе ужесточили меры по безопасности в преддверии «кризисного саммита»

Из-за конфликта США и Ирана Всемирный экономический форум в Давосе рискует превратиться в «кризисный саммит», сообщает SRF. По имеющейся информации, на нём должны присутствовать иранский министр иностранных дел Джавад Зариф и глава Белого дома Дональд Трамп. В связи с этим швейцарская полиция усиливает меры по обеспечению безопасности.

США и Иран. Воинственная риторика звучит с обеих сторон. Напряжённая обстановка в регионе Персидского залива вызывает беспокойство. США и Иран находятся на грани войны. И именно в этот непростой момент ключевые фигуры из обоих государств примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в этом году. Мероприятие начнётся через две недели. По информации CH Media, на нём будет присутствовать и министр иностранных дел Ирана. В результате ВЭФ станет кризисным саммитом.

Его ожидают на ВЭФ: министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. И, по информации CNN, его приезд также возможен: президент США Дональд Трамп. Два представителя враждующих в данный момент государств скоро окажутся в Давосе?

ВЭФ — одно из самых трудных с точки зрения обеспечения безопасности мероприятий Швейцарии. Каждый раз в нём принимают участие порядка 50 глав государств и правительств со всего мира. Экстренная ситуация для Давоса, ведь теперь туда могут приехать представители двух откровенно враждующих государств. Полиция кантона Граубюнден готова ко всему, в том числе и прибытию министра иностранных дел Ирана.

РОМАН РЮГ, официальный представитель полиции в кантоне Граубюнден: Мы, естественно, очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Если нужно что-то скорректировать, мы это делаем. Но стоит отметить, что порядок обеспечения безопасности ориентирован на защиту персоналий разного уровня, которым угрожает опасность.

Ещё в 2018 году президент Трамп принял участие в ВЭФ. Тогда меры по обеспечению безопасности были очень жёсткими. Небо над Давосом было закрыто. Ответственность за оценку угроз для присутствующих на ВЭФ лиц, защищённых международным правом, несёт федеральное ведомство полиции. Оно сделало письменное заявление: «Мы постоянно наблюдаем за ситуацией и соответствующим образом корректируем порядок обеспечения безопасности. Это касается и нынешней ситуации в отношениях США и Ирана, она также влияет на меры по обеспечению безопасности».

Список участник ВЭФ окончательно определится 14 января.

Дата выхода в эфир 06 января 2020 года.