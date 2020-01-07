Немецкий депутат: Россия и Китай не допустят политической капитуляции Ирана

Американская стратегия максимального давления на Иран ошибочна и не приведёт к успеху, заявил в интервью Nordwest-Zeitung спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Хардт. По его мнению, такие ситуации, как с убийством иранского генерала Касема Солеймани, не способствуют прогрессу, а только приводят к сплочению рядов во властях Тегерана. К тому же Россия и Китай не допустят политической капитуляции Ирана перед США, добавил политик.

Для урегулирования конфликта с Ираном необходима «дипломатическая инициатива и переговоры», заявил в интервью Nordwest-Zeitung спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Хардт. Он призвал не забывать, что Тегеран — агрессор в регионе. По его словам, власти страны оказывает «политическое и террористическое давление» на правительства не только в Сирии, но и Йемене, а также Ливии. «Америка же этому пытаются помешать, — сказал политик. — Однако такие военные удары, как по генералу Солеймани, не способствуют прогрессу. Это скорее приведёт к сплочению рядов в руководстве Ирана».



У Германии с Европой общие политические цели — поддержка иракского правительства, объясняет Хардт. В этом контексте очень важны миссии по обучению военнослужащих в Ираке. Они были прерваны из-за ситуации с безопасностью в стране, но их необходимо продолжить, настаивает политик: «У Белого дома и европейских правительств разные представления о верной стратегии в отношении Ирана. Наша цель — в ходе переговоров добиться уступок со стороны Ирана, отказа от агрессивной политики и создания ядерных бомб. Американский же президент делает ставку на максимальное давление, на военное давление на Иран. Я сомневаюсь, что эта стратегия будет успешной. Россия и Китай никогда не допустят политической капитуляции Ирана перед США. Только с Москвой и Пекином в качестве партнёров в Совете Безопасности ООН можно будет в ходе переговоров добиться снижения агрессивности Ирана».



Хардт также прокомментировал требование Багдада вывести из страны весь иностранный контингент. Он считает, что это будет ударом по стабильности в стране, которая полагается на международную поддержку для сохранения безопасности.