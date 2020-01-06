Kronen Zeitung: после убийства Сулеймани Иран решил обогащать уран без ограничений

03:00 В Анкаре назвали цель отправки турецких военных в Ливию Турция направляет военнослужащих в Ливию для обеспечения стабильности в этой стране, а также поддержки и обучения солдат правительства национального согласия (ПНС), заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

03:00 Канделаки высказалась по поводу ситуации с трансляцией финала МЧМ по хоккею Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала недовольство болельщиков по поводу ситуации с трансляцией финала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

03:00 Столтенберг: новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам срочного заседания Североатлантического совета призвал все стороны воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

03:00 В Сочи рассказали о новой программе для оценки мастерства вождения В Сочи разработали новую программу автоматической оценки техники вождения, сообщает «Российская газета».

03:00 МЧС Татарстана предупредило о сильном тумане в регионе В МЧС Татарстана предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

03:00 В «Антальяспоре» подтвердили переход футболиста сборной России Кудряшова Главный тренер «Антальяспора» Тамер Туна подтвердил информацию о скором переходе в команду защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

03:00 В Белом доме отметили готовность Трампа обсуждать новую ядерную сделку Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность к переговорам с Ираном по новой ядерной сделке, сообщила советник Белого дома Келлиан Конуэй.

03:00 Роспотребнадзор проверил торговые точки Оренбургской области на предмет продажи снюса Оренбургский Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку торговых точек региона на предмет незаконной реализации никотиносодержащих смесей, сообщает RIA56.

03:00 Тренер Чугайнов заявил, что футбол в России деградирует Бывший главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов прокомментировал слова президента Российского футбольного союза (РФС), Александра Дюкова, который заявил о стагнации футбола в стране.

03:00 Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников Диетолог Наталья Герасимова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации, как привести организм в форму после новогодних каникул.

03:00 Кинокритик оценил итоги «Золотого глобуса» Кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News прокомментировал результаты вручения премии «Золотой глобус».

03:00 В Дмитрове аэронавты открыли сезон полётов В подмосковном Дмитрове лучшие аэронавты открыли сезон полётов на воздушных шарах, сообщает телеканал «360».

03:00 СМИ: Армия Хафтара взяла под контроль один из крупнейших районов Сирта Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара взяла под контроль третий по величине район города Сирт. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

03:00 Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в женской сборной России по биатлону на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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03:00 Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри» в 18-м туре Серии А Туринский «Ювентус» одержал разгромную победу над «Кальяри» в матче 18-го тура итальянской футбольной Серии А.

03:00 В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.

03:00 Эксперт оценил повестку предстоящей встречи Путина и Меркель Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

03:00 Норвежец Клебо назвал причины поражения от Большунова и Устюгова на «Тур де Ски» Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо назвал причины поражения в борьбе за победу на многодневке «Тур де Ски».

03:00 Киновед оценил новый фильм Бондарчука «Вторжение» Киновед Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, в беседе с «Известиями» оценил новую картину режиссёра Фёдора Бондарчука «Вторжение».

03:00 Третьяк рассказал о звонках с поздравлениями с победой сборной России на МЧМ Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что некоторые люди звонили ему после финала молодёжного чемпионата мира в Чехии и поздравляли с победой сборной России над Канадой.

03:00 В Иране пригрозили США «вторым Вьетнамом» при отказе уйти из региона Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США грозит «второй Вьетнам» в случае отказа Вашингтона вывести американские войска с Ближнего Востока.

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03:00 В Госдуме осудили идею установки памятника Бандере у границ России Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков осудил предложение мэра украинского города Ивaно-Франковска Руслaна Марцинкива поставить недалеко от российской границы памятник Степану Бандере.

03:00 МИД России признал легитимным нового главу Нацассамблеи Венесуэлы Россия считает законным избрание депутата Луиса Парры новым главой Национальной ассамблеи Венесуэлы вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Легитимная передача руководства парламентом будет способствовать политическому урегулированию в стране, заявили в российском МИД.

03:00 Российский тренер Колыванов возглавил армянский «Арарат» Российский специалист Игорь Колыванов назначен главным тренером ереванского футбольного клуба «Арарат».

03:00 Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Соответствующее сообщение он разместил в своём Twitter.

03:00 «Химки» обыграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ Баскетболисты подмосковных «Химок» одержали победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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03:00 Назаров призвал не драматизировать в связи с поражением российских хоккеистов от Канады Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал поражение молодёжной национальной команды от сборной Канады в финале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

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03:00 «Рубин» объявил о трансфере лучшего бомбардира «Нефтехимика» Полузащитник нижнекамского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Денис Макаров перешёл в казанский «Рубин».

03:00 В Совфеде оценили идею установки памятника Бандере у границ России Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в беседе с НСН прокомментировал идею мэра украинского города Ивaно-Франковска Руслaна Марцинкива установить памятник Степану Бандере около российской границы.

03:00 Экс-футболист «Эспаньола»: мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову Бывший полузащитник испанского «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов отреагировал на информацию о возможном переходе в команду нападающего московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.

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03:00 В Крыму предупредили о сильном тумане Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщило, что на некоторых дорогах полуострова наблюдается сильный туман, затрудняющий движение транспорта, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на сайт ведомства.

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03:00 ЦСКА потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ Московский ЦСКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Фетисов оценил игру молодёжной сборной России по хоккею в финале МЧМ Хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с НСН прокомментировал результаты игры российской молодёжной сборной по хоккею против соперников из Канады в финале МЧМ.

03:00 В Петербурге похоронили онколога Павленко Российского хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили в Спасо-Преображенском соборе города, где прошла церемония прощания.

03:00 СМИ: Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Рубине» Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал пятилетний контракт с казанским футбольным клубом «Рубин».

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03:00 МИД России: решение Ирана по СВПД не несёт ядерной угрозы Решение Тегерана о приостановке обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стало вынужденным шагом на фоне накопившихся противоречий между участниками сделки. При этом данный шаг Ирана не несёт угрозы для распространения ядерного оружия, заявили в МИД России.

03:00 Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 66 Число погибших в результате наводнений и оползней в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах возросло до 66, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на заявление экстренных служб.

03:00 Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

03:00 Учреждения культуры Краснодарского края получат 375,9 млн рублей из бюджета Учреждения культуры Краснодарского края в 2020 году получат 375,9 млн рублей из регионального и федерального бюджетов на усовершенствование материально-технической базы, сообщает портал «Юга.ру».

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03:00 Кинокритик оценил итоги премии «Золотой глобус» Кинокритик Егор Москвитин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал результаты церемонии вручения премии «Золотой глобус».