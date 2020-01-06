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Kronen Zeitung: после убийства Сулеймани Иран решил обогащать уран без ограничений

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После убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран решил больше не ограничивать себя в обогащении урана, сообщает Kronen Zeitung. Тегеран не собирается соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий, и впредь в реализации ядерной программы, будет ориентироваться исключительно на свои собственные нужды.
Kronen Zeitung: после убийства Сулеймани Иран решил обогащать уран без ограничений
Reuters

Иран заявил, что продолжит реализовывать свою ядерную программу и обогащать уран без ограничений, ориентируясь исключительно на свои нужды, пишет Kronen Zeitung. Власти страны считают, что после убийства «американскими террористами» иранского генерала Касема Сулеймани, они не обязаны выполнять условия венского соглашения от 2015 года.

В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий Тегеран сделал «пятый и последний корректирующий шаг», и он, как и все предыдущие шаги, обратим, отметил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Соглашение было заключено в 2015 году между Ираном, Китаем, Францией, Великобританией и США. Американцы вышли из него в мае 2018 года, напоминает издание.

На фоне кризисной ситуации глава Австрийской народной партии Себастьян Курц предложил провести саммит в столице своей страны. «Вена, конечно же, готова стать площадкой для проведения возможных переговоров, когда Иран и США вновь захотят вступить в диалог», — заявил будущий канцлер. 

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Kronen Zeitung Австрия Европа
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