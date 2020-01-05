Советник верховного лидера Ирана: наш ответ затронет военные объекты США

Тегеран определённо отомстит за убийство генерала Касема Сулеймани, и эта ответная мера будет направлена против американских военных объектов. Об этом в эксклюзивном интервью CNN заявил советник верховного лидера Исламской республики Хусейн Дехган. При этом он подчеркнул, что Иран не стремится к более широкой конфронтации с США, и надеется, что Вашингтон не станет добиваться нового обострения конфликта.

Прямо сейчас в Иране тысячи людей сопровождают гроб с телом убитого генерала Касема Сулеймани, который перевозят по городским улицам. Ранее десятки иранских законодателей скандировали «Смерть Америке» на встрече в парламенте.

Давайте поговорим с корреспондентом CNN Фредом Пляйтгеном. Он подробно освещает происходящее в Иране и находится с нами на связи из Тегерана. Фредерик, это скандирование — лишь небольшой драматический момент этой парламентской сессии. Кроме того, сейчас мы получили эксклюзивный репортаж от вас о том, каким может оказаться потенциальный ответ со стороны Ирана.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Именно так, Виктор. Мы слышим от военных и от местных политиков практически всех уровней, что Иран будет отвечать, что будет реакция, будет месть. Мы слышали подобные заявления и от верховного лидера, и от президента Ирана.

И вот я поговорил с главным военным советником верховного лидера, который находится очень высоко в иерархии и очень близок к центру власти этой страны. Я спросил Хусейна Дехгана, какой именно будет реакция. И он ответил: это будет силовой ответ, направленный против военных объектов, но что при этом Иран не хочет более широкой войны с США. Давайте послушаем.

ХУСЕЙН ДЕХГАН, военный советник верховного лидера Ирана: Ответ определённо будет силовым и будет наравлен против военных объектов. Позвольте вам кое-что сказать: руководство нашей страны официально заявило, что мы никогда не стремились и не будем стремиться к войне. Именно Америка начала войну. Поэтому она должна принять закономерную реакцию на свои действия.

Единственный способ завершить этот период войны: Америка должна получить удар, сопоставимый с тем ударом, что нанесла она. После этого она не должна добиваться нового цикла (конфликта. — ИноТВ).

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: То есть фактически иранцы говорят, что они собираются ответить, но они хотят, чтобы всё на этом и закончилось. Разумеется, Виктор, мы знаем, что президент США пел совсем другую песню в Twitter вечером и ночью. Он заявлял, если иранцы действительно предпримут ответные действия против США, то по ним ударят так, как не били никогда раньше.

Существует ещё один момент, который создаёт напряжённость в Иране. Президент также написал, что он или США определили 52 цели в Иране, в том числе места, имеющие большое значение для иранской культуры.

Этот вопрос я также обсудил с военным советником. И он сказал, что если подобное произойдет, они будут считать это военным преступлением, и в таком случае Иран перестанет себя ограничивать и начнётся прямая военная конфронтация с США.

Это был жёсткий разговор. Он (военный советник — ИноТВ) обрушился с критикой на президента Трампа в нашем интервью, в то время как тело Касема Сулеймани перевозили по Ирану. Мы видели кадры, когда гроб с генералом был в Ахвазе, на юго-западе Ирана. Сотни тысяч людей вышли на улицу. Это настоящий день траура здесь, в Иране. И, разумеется, это день гнева в отношении президента Трампа и США, Виктор.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 января 2020 года.