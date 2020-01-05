NYT: «Третья мировая грядёт» — после убийства Сулеймани американцы с тревогой обсуждают возвращение военного призыва

До недавнего времени постановка на воинский учёт воспринималась гражданами США простой формальностью. Но всё изменилось после того, как Вашингтон ликвидировал ведущего иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The New York Times. В соцсетях стал набирать популярность тег «Третья мировая», а многие молодые американцы стали опасаться, что власти вновь могут сделать призыв на военную службу обязательным, отмечает издание.

На протяжении десятилетий американские мужчины старше 18 регистрировались государственными органами на случай военного призыва. В последние годы, это действие стало простой формальностью и в основном делалось «для галочки», пишет The New York Times.

Но всё изменилось после того, как в Багдаде в результате американского авиаудара погиб один из ведущих иранских командующих Касем Сулеймани. Убийство генерала вызвало опасения о возможности новой войны на Ближнем Востоке, и часто забываемая регистрация в Вооружённых силах породила беспокойство среди многих американцев.

Словосочетание «Третья мировая» стало набирать популярность в социальных сетях. Молодые люди внезапно вспомнили, что вставали на воинский учёт после своего 18-летия, многие шли на это, чтобы получить финансовую поддержку для обучения в колледже. Один из пользователей Twitter написал, что заблокировал аккаунт армии США, ошибочно полагая: «Они не смогут призвать тебя, если не увидят».

Интерес к вопросу был настолько высоким, что привёл к падению веб-сайта Системы воинского учёта, независимого правительственного агентства, которое хранит данные об американцах, годных для потенциального призыва. «Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время сталкивается с большим объёмом трафика. Мы ценим ваше терпение», — заявили представители ведомства в Twitter.

США начали призывать солдат во времена войны Севера и Юга. Они продолжали в той или иной форме использовать воинскую повинность во время конфликта во Вьетнаме, говорит Дженнифер Миттельштадт, профессор истории Ратгерского университета.

Но с 1973 года воинская повинность в Америке прекратилась после протестов против войны во Вьетнаме. Огромную помощь для отмены призыва оказал весь политический спектр США, отмечает Миттельштадт.

Современные Вооружённые силы США полностью состоят из добровольцев и насчитывают порядка 1,2 млн человек. Чтобы изменить ситуацию, конгрессу необходимо будет принять закон о возвращении призыва, который затем предстоит подписать президенту. В любом случае подобный шаг потребует широкой политической поддержки, подчёркивает издание.

Все мужчины от 18 до 25 лет обязаны зарегистрировать в Системе воинского учёта. Многие молодые люди попадают в базу данных системы, когда получают водительские права, некоторые регистрируются, чтобы получить государственную помощь на образование.

Но постановка на учёт совсем не означает, что человека призовут в армию. «В настоящий момент регистрация в Системе воинского учёта никак не свидетельствует о вероятности того, что вы будете служить в действующих Вооружённых силах», — заявляет Миттельштадт.

При этом, если молодой человек не регистрируется в Системе воинского учёта, ему грозят пожизненные наказания. К примеру, он не сможет рассчитывать на федеральные субсидии и работать в государственных структурах.

Исторически сложилось, что в США призыву в армии подлежали только мужчины. Но в последние годы всё чаще поднимается вопрос о том, чтобы ставить на воинский учёт женщин. Особенно в силу того, что они играют всё большую роль в Вооружённых силах.

В 2015 году Пентагон сделал доступными все боевые должности для женщин. В прошлом году федеральный судья в Хьюстоне постановил, что исключение женщин из призыва противоречит Конституции.

В 1860-х во времена Гражданской войны толпы, в основном состоявшие из белых рабочих иностранного происхождения, вышли на улицы Нью-Йорка в знак протеста против призыва. Они сжигали дома и устраивали нападения на чернокожих жителей города.

Век спустя сжигание повестки стало символом протеста против войны во Вьетнаме. «Я думаю, будет справедливым сказать, что призыв никогда не пользовался большой популярностью», — отмечает Миттельштадт.

Вместе с тем, по её словам, существуют доводы в защиту возвращения обязательной службы в армии. В частности предлагается сделать так, чтобы Вооружённые силы шире представляли американское общество. Современная же американская армия, полностью состоящая из добровольцев, в основном включает в себя выходцев из рабочего класса и людей с небелым цветом кожи.