Sky News: Трамп объяснил убийство Сулеймани стремлением не допустить войны США с Ираном

Вашингтон ликвидировал генерала Касема Сулеймани, чтобы «остановить, а не начать войну» с Тегераном. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп. Он также заверил, что американские власти не стремятся уничтожить «иранский режим», но призвал Исламскую республику прекратить «агрессию» в регионе, передаёт Sky News.

Авиаудар, в результате которого погиб Касем Сулеймани, был призван предотвратить, а не начать войну США с Ираном. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп, сообщает Sky News.

По словам главы Белого дома, иранский генерал планировал «незамедлительные и страшные нападения на американских дипломатов и военнослужащих». Поэтому он и был уничтожен беспилотником в районе багдадского аэропорта.

«То, что США сделали вчера, необходимо было сделать давным-давно. Многие жизни были бы спасены, — заявил Трамп, выступая с обращением из своей резиденции Мар-а-Лаго. — Вчера вечером мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не принимали действий, чтобы начать войну».

Президент также объявил, что после убийства Сулеймани завершилась «эпоха террора». Он добавил, что для иранского генерала «смерть невинных людей стала больной страстью».

«Мы не стремимся к смене иранского режима. Но его агрессия в регионе, в том числе использование марионеточных сил для дестабилизации соседних стран, должна прекратиться, и она должна прекратиться прямо сейчас», — подчеркнул Трамп

«Будущее находится в руках иранского народа, тех, кто стремится к мирному сосуществованию и сотрудничеству, а не в руках террористов-военачальников, которые грабят свою страну, чтобы финансировать бойню за границей, — отметил глава Белого дома. — Мир становится безопаснее без этих монстров. Америка всегда будет преследовать интересы хороших людей, великих людей, великих душ, стремясь к миру, гармонии и дружбе со всеми народами мира».

Представители Тегерана уже пригрозили жестоко отомстить Вашингтону за убийство видного генерала. По словам президента республики Хасана Рухани, «благодаря мученической смерти Сулеймани Иран будет решительнее сопротивляться американской экспансии и защищать исламские ценности».

По информации Пентагона, Сулеймани стоял за атаками на базы коалиции в Ираке, которые происходили в последние несколько месяцев. Генерала также обвиняют в том, что он санкционировал недавнее нападение на посольство США в Багдаде.

62-летний Сулеймани был вторым по влиянию человеком в Иране после верховного лидера. Он курировал работу ответвления Корпуса стражей Исламской революции — спецподразделение «Кудс» — и способствовал росту иранского военного влияния на Ближнем Востоке, поясняет телеканал.

За несколько часов до выступления Трампа США отправили дополнительные 3,5 тыс солдат в регион. Кроме того, ранее посольство страны в Багдаде призвало граждан немедленно покинуть Ирак, напоминает Sky News.