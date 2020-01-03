CNN: американцам велели покинуть Ирак из-за «враждебной обстановки» после убийства Сулеймани

Госдепартамент призвал американцев как можно скорее уехать из Ирака в связи с возникновением там опасной ситуации, вызванной убийством генерала Касема Сулеймани, сообщает CNN. По словам аналитика телеканала, в настоящий момент эвакуация граждан США из ближневосточной страны выглядит «невозможной», учитывая их большое количество.
Нам также стало известно, что Госдепартамент США призвал американцев выбираться из Ирака прямо сейчас, потому что оставаться там небезопасно. Мы также знаем, Сэм, что французское правительство опубликовало заявление. Министр иностранных дел страны говорит: «Сегодня мы проснулись в более опасном мире».
И опять же вы наблюдаете за ситуацией и выражаете надежду, что действующая администрация учитывала последствия (убийства генерала Касема Сулеймани. —ИноТВ). Что вы видите?
САМАНТА ВИНОГРАД, аналитик CNN по национальной безопасности: Действительно, заявление Госдепартамента свидетельствует о возникновении враждебной обстановки в Ираке. Госдепартамент призвал всех, повторяю, всех американских граждан покинуть Ирак.
Совершенно неясно, проработали ли заранее Госдепартамент, Пентагон и разведсообщество с президентом решение о проведении подобной операции устранения, чтобы подготовить планы экстренных мероприятий, которые в данном случае подразумевают эвакуацию американских граждан.
Джон, будет невозможно эвакуировать всех американцев из Ирака при таком стечение обстоятельств. У нас там находятся тысяч людей с двойным гражданством, не говоря уже о тысячах американских госслужащих — военных подрядчиков и дипломатов. И я хочу узнать, существуют ли планы, учитывающие обострения ситуация и в Ираке, и во всём регионе в целом.
Убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке является крупнейшей стратегической ошибкой США. Об этом говорится в заявлении Высшего совета нацбезопасности Ирана, опубликованном пресс-службой МИД страны.
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