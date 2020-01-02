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New York Times: Помпео отменил визит в Киев из-за напряжённой ситуации в Ираке

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Ведущий дипломат США Майк Помпео отложил поездку на Украину и в ряд других стран, чтобы следить за развитием событий в Ираке, где прошли антиамериканские протесты, пишет The New York Times. Госсекретарь уже во второй раз отменяет визит в Киев, и это лишь укрепляет подозрения украинских чиновников о том, что их страна мало заботит Вашингтон, считает издание.
New York Times: Помпео отменил визит в Киев из-за напряжённой ситуации в Ираке
Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежное турне, которое включало визит на Украину. Он решил остаться в Вашингтоне, чтобы следить за развитием напряжённой ситуации в Ираке, пишет The New York Times.

Помпео намерен «обеспечить безопасность американцев на Ближнем Востоке», и поэтому ему необходимо оставаться в столице, заявил официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус. Чиновник добавил, что ведущий дипломат США отправится в страны, которые он планировал посетить, «в ближайшем будущем».
 
Во вторник участники протестов в Багдаде ворвались на территорию американского посольства и подожгли пристройки. Атакующие, часть которых выкрикивала «Смерть Америке», блокировали сотрудников дипмиссии в зданиях, при этом сам посол Мэтью Тюллер находился за пределами страны.
 
В среду протесты пошли на убыль, и демонстранты не пытались штурмовать ворота посольства США. К полудню участники акции разошлись, сообщений о раненых не поступало, отмечает издание.
 
Среди протестующих в Багдаде присутствовали члены проиранской группировки, которая недавно подверглась американским авиаударам. По мнению командования ВС США, эта шиитская организация осуществляла ракетные атаки в Сирии и Ираке, в результате одной из которых погиб американец, работавший по контракту.  
 
Бывшие работники Госдепартамента и товарищи Помпео говорят, что он стремится к тому, чтобы американские дипломаты не пострадали при его руководстве. Особенно потому, что во время работы в конгрессе он был одним из тех, кто жёстко критиковал госсекретаря Хиллари Клинтон за её действия во время нападения группы боевиков на представительство США в ливийском Бенгази, в результате которого погибли четыре американца, в том числе посол Кристофер Стивенс, поясняет The New York Times.
 
В мае, в период обострения напряжённости в отношениях с Ираном, Помпео отдал приказ о выводе большинства сотрудников из посольства Багдада и консульства Эрбиля. Затем в сентябре он распорядился закрыть консульство в Басре, напоминает издание.
 
В начале недели Госдеп объявил о командировке Помпео, которая также предусматривала остановки в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и на Кипре. Согласно официальному заявлению ведомства, во время поездки госсекретарь планировал подтвердить, что США продолжают «поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины».
 
Ранее Помпео уже отменял поездку в Киев. Этот визит и возможная встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским должны были состояться в самый разгар слушаний по импичменту в палате представителей конгресса США.
 
Две отмены визита подряд могут усилить подозрения украинских чиновников, что их страна мало заботит Дональда Трампа, «который вместе с тем испытывает тёплые чувства к России и Владимиру Путину». Однако Зеленский по-прежнему добивается аудиенции в Белом доме, несмотря на недовольство импичментом и действиями американского президента в отношении Киева, обращает внимание The New York Times. 
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New York Times США Северная Америка
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