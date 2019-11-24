Newsweek: в Иране посоветовали «врагам» не испытывать страну

Иран провёл широкомасштабные учения по противовоздушной обороне, в рамках которой Тегеран отрабатывал действия при потенциальном воздушном вторжении, пишет Newsweek. Манёвры проводились на фоне волнений в Иране и союзных ему странах: Ираке и Ливане. Кроме того, близ иранских границ прошёл корабль ВМС США.

Командующий силами противовоздушной обороны армии Ирана бригадный генерал Алиреза Сабахифард заявил, что учения проводятся «в самых жёстких и самых реалистичных боевых условиях» на случай конфликта в Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе.

«Я советую врагам не испытывать нас, поскольку подобные действия, а также проникновение в воздушное пространство Исламской Республики Иран, как это уже было в прошлом, не принесут им никаких достижений, кроме унижения», — заявил Сабахифард.

Он также отметил, что в подобном случае иранские войска применят «новейшие» системы «мирового уровня».

«Если враг намерен вторгнуться, напасть или просто нарушить воздушные границы нашей страны, которые являются одной из наших красных линий, то мы в состоянии с этим справиться», — предупредил бригадный генерал.

Между США и Ираном давняя история непростых взаимодействий в Персидском заливе. Так, самый смертоносный инцидент произошёл в 1988 году, когда крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолёт. Тогда все 290 человек, находившихся на борту, погибли.