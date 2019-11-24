Newsweek: в Иране посоветовали «врагам» не испытывать страну

03:00
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
03:00
Боливийский парламент принял закон о выборах
Нижняя палата парламента Боливии приняла закон о проведении всеобщих выборов, который аннулирует победу экс-президента Эво Моралеса на октябрьских выборах и запрещает ему баллотироваться.
03:00
Бразильские власти планируют разрешить экспорт леса
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о рассмотрении правительством страны вопроса о снятии запрета на экспорт круглого леса.
03:00
Джонсон рассказал о планах в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пообещал, что если его партия выиграет выборы, то очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут проведены до Рождества.
03:00
Маск сообщил о 146 тысячах заказов на пикап от Tesla
Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck.
03:00
В Чили в ходе протестной акции ограблен банк
Неизвестные ограбили банк в Сантьяго в ходе антиправительственной протестной акции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Comercio.
03:00
Замглавы Госдепа рассказал об условиях улучшения отношений России и США
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона будет привержена Минским соглашениям.
03:00
Врио президента Боливии отвергла законопроект о защите Моралеса
Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес отвергла законопроект, предполагавший защиту бывшего боливийского лидера Эво Моралеса от уголовного преследования.
03:00
«Реал» одержал победу над клубом «Реал Сосьедад» в матче Примеры
В матче 14-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна.
03:00
В Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе из окна машины
Полиция задержала человека, которого подозревают в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Санкт-Петербурга.
03:00
«Интер» обыграл «Торино» в матче 13-го тура Серии А
В рамках 13-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде одержал победу над «Торино».
03:00
Пожар на газопроводе в Нальчике потушен
Пожар на газопроводе в Нальчике, в результате которого более пяти тысяч человек остались без газа, полностью ликвидирован.
03:00
Тедеско назвал любимое место в Москве
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал Красную площадь своим самым любимым местом в российской столице.
03:00
Пушков прокомментировал заявление о «травле» Ротару
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора народной артистки СССР Софии Ротару о существовании заказа на критику в адрес певицы.
03:00
Умар Нурмагомедов заявил о намерении перейти в UFC в 2020 году
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что в 2020 году намерен подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
03:00
Пожар в жилом доме в Королёве локализован
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королёве локализован.
03:00
Гвардиола предположил, что Агуэро получил серьёзную травму
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал повреждение аргентинского нападающего Серхио Агуэро, полученное в матче с «Челси» 3:1.
03:00
На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход
На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход, водитель не справился с управлением.
03:00
Надаль победил Эванса, сравняв счёт в полуфинале Кубка Дэвиса
Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил представителя Великобритании Даниэля Эванса в рамках полуфинала Кубка Дэвиса.
03:00
В Королёве загорелся жилой дом
В подмосковном Королёве загорелся жилой дом, площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. метров.
03:00
«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в серии послематчевых буллитов матча НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Ванкувер Кэнакс» в серии послематчевых буллитов.
03:00
Александр Емельяненко: я не любитель пить
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к алкоголю.
03:00
Более пяти тысяч человек остались без газа после пожара на газопроводе в Нальчике
Более 5,5 тысячи человек оказались без газа в результате пожара в Нальчике после того, как автомобиль врезался в газопровод.
03:00
Стал известен следующий соперник боксёра Кудряшова
Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов встретится с чехом Вацлавом Пейсаром.
03:00
Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.
03:00
В ФНЛ заявили, что не оставят без внимания инцидент на матче «Факела»
Футбольная национальная лига проведёт расследование потасовки между болельщиками и игроками воронежского «Факела», которая произошла по окончании матча 25-го тура с «Нижним Новгородом» (0:2).
03:00
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Новой Зеландии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у побережья Северного острова Новой Зеландии.
03:00
Названы составы сборных России на первый этап КМ по лыжным гонкам
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила список мужской и женской сборных России, которые выступят на стартовом этапе Кубка мира в Финляндии.
03:00
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
03:00
«Гранада» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в 14-м туре Примеры
В матче 14-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры «Гранада» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
03:00
Госдеп призвал Facebook и Twitter закрыть аккаунты властей Ирана
Госдеп США призвал Facebook, Twitter и Instagram заблокировать аккаунты руководителей Ирана.
03:00
Кабмин ожидает новой концепции развития региональной авиации в декабре
Основные параметры новой концепции развития региональной авиации определены, Министерство транспорта России должно направить итоговую версию в правительство до середины декабря.
03:00
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче Серии А
В рамках 13-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А «Милан» и «Наполи» сыграли вничью.
03:00
Дети Моралеса вылетели из Боливии в Аргентину
Дети ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса вылетели регулярным рейсом из Боливии в Аргентину.
03:00
Саблистка Никитина завоевала серебро на этапе КМ во Франции
Российская саблистка Ольга Никитина стала второй на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Орлеане.
03:00
Во Франции объявили «красный» уровень погодной опасности
На юго-востоке Франции, а именно в Варе и Приморских Альпах, в связи с дождями и наводнениями объявлен «красный» уровень погодной опасности.
03:00
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
После домашнего матча воронежского «Факела» с «Нижним Новгородом» (0:2) Футбольной национальной лиги (ФНЛ) фанаты хозяев выбежали на поле и устроили потасовку с футболистами.
03:00
При стрельбе в американском Солт-Лейк-Сити пострадали три человека
Три человека получили ранения в результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на представителя городской полиции.
03:00
Сарри: у Роналду есть небольшая проблема
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии форварда команды Криштиану Роналду.
03:00
Радионова считает, что Косторная может бороться с Трусовой и Щербаковой
Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 по фигурному катанию Елена Радионова поделилась мнением о перспективах Алёны Косторной в текущем сезоне.
03:00
Политолог оценил слова Савченко о возможности исчезновения Украины
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности.
03:00
Филипп: для меня VAR — это не очень хорошо, потому что она портит игру
Форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал эпизод со вторым назначенным пенальти в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:1).
03:00
Около 40 человек погибли в результате штормов в Кении и Танзании
В результате сильных дождей в Кении и Танзании погибли около 40 человек. Об этом сообщает AFP.
03:00
Финкельштейн о бое Кокляева с Емельяненко: это называется фрик-шоу
Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн считает, что у представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева нет шансов в бою против бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
03:00
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
03:00
Кучеров восстановился после травмы и сможет сыграть в следующем матче «Тампы»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернётся на лёд после травмы уже в ближайшем матче команды.
03:00
В Иране частично восстановили отключённый на фоне протестов интернет
В Иране частично восстановили интернет-соединение после пятидневного отключения по всей стране в ответ на протесты из-за повышения цен на бензин.
03:00
Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
03:00
СК проводит проверку после аварии с участием машины мэра Тулуна
Следственные органы начали проверку по факту аварии, в которой пострадал мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих, а также погибла его жена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
03:00
«Арсенал» и «Саутгемптон» не выявили победителя в 13-м туре АПЛ
Лондонский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).