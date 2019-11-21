Press TV: в подъёме инфраструктуры Иран рассчитывает на крупный российский кредит

Иран в четверг «оформит» в рамках визита в Москву министра энергетики страны Резы Ардеканиана кредитную линию на $5 млрд, о предоставлении которой страны начали договариваться ещё в 2015 году, пишет сайт Press TV. По данным канала, займ пойдёт на реализацию нескольких инфраструктурных проектов, включая строительство новой ТЭС и электрификацию железной дороги Гармсар-Инче Бурун.

Министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан заявил, что в четверг посетит Москву, дабы «оформить» кредитную линию на $5 млрд, предназначенную для реализации инфраструктурных проектов, сообщает Press TV.

Как напоминает сайт иранского телеканала, инициатива по предоставлению Москвой кредита Ирану возникла ещё в 2015 году, однако последние необходимые документы были подписаны лишь в сентябре нынешнего года.

Основная часть кредитной линии будет использована Тегераном для возведения тепловой электростанции мощностью 1400 МВт в сельском округе Сирик, расположенном в провинции Хормозган на юге страны (строительство обойдётся в $1,2 млрд), а также для электрификации железной дороги протяжённостью 500 км между городом Гармсар в центральном Иране и пограничным пунктом Инче Бурун на границе с Туркменистаном ($1 млрд), говорится в материале.

Как заявил Ардеканиан, остальные средства будут потрачены на производство 2 тыс. вагонов для внутригородского транспорта и строительство железной дороги между городами Захедан (юго-восток) и Бирдженд (северо-восток), а также на увеличение мощности ГЭС в городе Гетвенд с 1000 до 1640 МВт и строительство дополнительного энергоблока мощностью 180 МВт на газовой электростанции Рамин в городе Ахваз.

Контракт об электрификации железной дороги Гармсар-Инче Бурун был подписан в ходе визита Владимира Путина в Тегеран в ноябре 2015 года, передаёт Press TV. Соглашение предусматривает строительство 32 станций и 95 туннелей, 7 тяговых подстанций, 11 постов секционирования и ещё ряда объектов, перечисляет корреспондент канала.