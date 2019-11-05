NYT: мировой рынок ждёт «нефтяной потоп» — и климату это на пользу не пойдёт

Мировую экономику ждёт значительное повышение излишка нефти на рынке благодаря росту уровня добычи в таких странах, как Бразилия, Канада, Норвегия и Гайана, пишет The New York Times. Как отмечает газета, увеличение нефтедобычи грозит не только падением цен на чёрное золото, но и нанесёт удар по попыткам мировых правительств бороться со вредными выбросами в атмосферу.

Рост уровня нефтедобычи уже не за горами — вне зависимости от того, нужно это миру или нет. Поток чёрного золота выплеснется на рынки даже несмотря на падение мирового спроса на этот ресурс и на те опасения, которые многие испытывают насчёт глобального потепления. При этом нефть начнут поставлять вовсе не привычные экспортёры, а Бразилия, Канада, Норвегия и Гайана — страны, которые либо не славятся своей нефтью, либо чей уровень добычи в последние годы воображение явно не поражал, пишет The New York Times.

Вместе все эти четыре страны будут в 2020 году поставлять на рынок почти миллион баррелей в сутки и почти на миллион больше в 2021-ом. Подобный рост объёмов производства вкупе с попытками уменьшить уровень выбросов в атмосферу практически наверняка снизит цены на нефть.

Снижение цен может сильно ударить по многим нефтяным компаниям, которые с потерей прибыли будут вынуждены ограничить нефтеразведку и бурение. Кроме того, такое развитие событий грозит внести свои коррективы в политику тех государств, которые полагаются на доход от нефтеэкспорта.

Однако новый скачок в уровне нефтедобычи заставит с облегчением вздохнуть потребителей и страны-импортёры вроде Китая, Индии и Японии. Вместе с тем дешевеющая нефть значительно усложнит проведение кампании по борьбе с глобальным потеплением и замедлит внедрение транспортных средств, работающих на электричестве.

Положение в Канаде, Норвегии, Бразилии и Гайане относительно стабильно на фоне событий в таких традиционных экспортёрах как Венесуэла и Ливия; кроме того, они не зависят от напряжённости в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. Их нефтяные богатства должны подорвать усилия ОПЕК и России по сохранению нынешнего уровня цен путём сокращения уровня добычи, а также снабдить западных стратегов дополнительной подушкой безопасности на случай возобновления атак на танкеры и нефтяные комплексы в Персидском заливе.

«Учитывая, что все эти четыре страны в основном обособлены от традиционной геополитической сутолоки, они поспособствуют росту мировой энергобезопасности», — отметил по этому поводу историк энергетики Дэниэль Йерджин. Тем не менее, по его словам, с учётом добычи сланцевой нефти и вялой мировой экономики, цены на чёрное золото могут упасть ещё сильнее.

На мировом рынке и так наблюдается излишек этого ресурса — даже при том, что добыча венесуэльской и иранской нефти серьёзно пострадала от американских санкций. В случае если эти страны возобновят продажу нефти в нормальном режиме, излишек вырастет ещё больше.

В последние годы низкие цены вынудили ОПЕК и Россию снизить уровень нефтедобычи, а многие финансово неблагополучные американские нефтяные компании сократили свои операции по нефтеразведке. По словам экспертов, новая волна чёрного золота только усилит этот тренд — во всяком случае на несколько лет до тех пор, пока уровень нефтедобычи на старых месторождениях не упадёт.

«Это может означать катастрофу для всех поставщиков и стран-экспортёров», — считает вице-президент IHS Markit Рауль Ле Бланк, который добавил, что ситуация лишь усугибится, если США и Иран придут к некой новой ядерной сделке.

Как и во время сланцевой революции, рост предложения означает внезапное изменение рыночной динамики. Гайана на данный момент нефти вообще не добывает. Уровень добычи в Норвегии и Бразилии на протяжении долгого времени постоянно падал. Что же касается Канады, то обеспокоенность насчёт глобального потепления, протесты против новых трубопроводов и высокая себестоимость добычи мешают инвестициям в эту отрасль уже пятый год подряд.

Из всех четырёх стран наиболее сложное будущее ожидает Гайану — крошечную страну в Южной Америке, где в последние четыре года американская компания Exxon Mobil сделала целый ряд крупных открытий. К началу следующего года уровень нефтедобычи достигнет там 120 тыс. баррелей день, увеличившись до не менее 750 тыс. к 2025 году — и это не предел.

При этом страна страдает от этнических раздоров, а Венесуэла выдвигает к ней значительные территориальные претензии. Тем не менее учитывая то, что месторождения залегают вдалеке от побережья, процессу добычи нефти вряд ли кто-то будет мешать. Что же касается Венесуэлы, то она погрязла в политическом и экономическом кризисе, поэтому маловероятно, чтобы Каракас решил бросить вызов китайской госкомпании, которая вложилась в нефтедобычу в этой стране.

Новые баррели на мировом рынке ударят и по компаниям, добывающим нефть в США. «Если бы я занимался бизнесом, я бы до смерти перепугался», — признался экономист Филип Верлегер.

Генеральный директор компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд отметил, что ожидает снижения темпов роста нефтедобычи в США до 500 тыс. баррелей в сутки в следующем году и до 400 тыс. в 2021-ом. Эти цифры не слишком велики по сравнению с миллионами баррелей, на которые уровень нефтедобычи увеличивался в период с 2010-ого по 2018 год.

Тем не менее Шеффилд настроен оптимистично частично по той причине, что рост предложения может быть нивелирован падением уровня нефтедобычи на старых месторождениях в Мексике и прочих местах.

«Кроме Гайаны крупных, гигантских новых проектов больше нет, — сообщил он. — Нам нужно потерпеть только ещё пару лет».