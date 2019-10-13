FP: Россия «подогревает» новый конфликт на «заднем дворе» США

Несмотря на общий рост мировой напряжённости, конфликт в Венесуэле — на «заднем дворе» США — грозит стать ещё опаснее, причём во многом из-за той помощи, которую Россия оказывает «режиму» Мадуро, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, США пора пересмотреть свою стратегию в отношении Каракаса, сделав ставку, прежде всего, на международные санкции и кампанию по изоляции Венесуэлы от внешнего мира.

В то время, как на мировой арене вспыхивают новые конфликты, один из них — который разгорается на «заднем дворе» США — грозит стать ещё опаснее. Хотя венесуэльская государственная нефтекомпания PDVSA и столкнулась с американскими и международными санкциями, чёрное золото из этой страны по-прежнему течёт рекой на мировые рынки. И помогает ей в этом, главным образом, «Роснефть», которая принимает венесуэльскую нефть в качестве уплаты долга. Из этого можно сделать вывод, что венесуэльский «диктатор» Николас Мадуро держится на плаву во многом благодаря президенту России Владимиру Путину. В этом контексте нынешняя санкционная политика США вряд ли может серьёзно повлиять на ситуации в Венесуэле. И именно поэтому Вашингтону следует переосмыслить свою стратегию по смещению Мадуро — и чем скорее это произойдёт, тем лучше, пишет Foreign Policy.

Хотя список клиентов PDVSA стал существенно короче, «Роснефть» стремительно заняла место главного торговца венесуэльской нефтью. Если в июле компания экспортировала 40% нефти PDVSA, то к августу эта цифра достигла уже 66%. Более того, не так давно венесуэльская компания создала офис в Москве с тем, чтобы упростить выплаты по грандиозному долгу «Роснефти», который уже уменьшился до $1,1 млрд. Такими темпами задолженность может быть полностью погашена уже к концу этого года.

Как только это произойдёт, считает журнал, предлог Путина для действий в Венесуэле потеряет свою актуальность, однако к крупным геополитическим сдвигам в стране это не приведёт. Это вызвано тем, поддержка Мадуро обходится Путину не слишком дорого, однако позволяет до блеска отполировать свой образ защитника угнетённых режимов по всему свету.

«Российское присутствие в Венесуэле — которое является самым серьёзным явлением подобного рода в западном полушарии с момента возникновения Карибского кризиса — будет играть роль много времени спустя после того, как предлог о сборе венесуэльских долгов исчерпает себя», — уверен Foreign Policy.

И в самом деле, по мнению издания, недавние события говорят о том, что Путин может вмешаться в дела Венесуэлы ещё глубже, причём как в финансовом, так и военном плане. В августе российский и венесуэльский министры обороны заключили соглашение, согласного которому боевые корабли обеих стран получили возможность заходить друг другу в порты, что можно трактовать как подготовку к территориальной обороне.

Без всяких сомнений, русские знают о том, что Дональд Трамп одержим идеей установить вокруг Венесуэлы морскую блокаду. Переброска же боевых кораблей и подлодок в венесуэльские порты может ставить перед собой целью срыв всех американских морских операций по перехвату судов в Южной части Карибского бассейна. Более того, кубинцы уже попросили Россию сопровождать танкеры, которые везут на остров бесплатную венесуэльскую нефть.

В то же время, по словам главы Южного командования США Крейга Фаллера, в гарнизонах по всей Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих. Кроме того, Россия пытается запустить в этой стране завод по производству АК-47, а также модифицировать ракетные комплексы, которые она продала Венесуэле. Что ещё хуже, русские не таясь размышляют о возможности развёртывания в Венесуэле крылатых ракет, что станет ответом на выход США из ДРСМД. «От отголосков Карибского кризиса кровь стынет в жилах», — отмечает Foreign Policy.

Что же касается финансового аспекта, то Путин не так давно принял у себя нескольких «подельников» Мадуро. В августе в Москву прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес с тем, чтобы обсудить будущее упадочного сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Более того, когда весь мир собрался на заседании Генассамблеи ООН, Мадуро приехал к Путину в Москву. Его визит не пропал втуне: в Венесуэлу прибыли новые российские военные специалисты.

Любые финансовые сделки, которые были заключены в ходе этих встреч, с большой долей вероятности предназначены для прорыва американской санкционной блокады и ещё больше сблизят Россию с «транснациональными ОПГ», которые контролируют добычу ресурсов в Венесуэле.

Стремление России нарастить степень своего участи в делах в Венесуэле отчётливо говорит о том, что в американскую политику следует внести креативные коррективы. По причине отсутствия у Трампа желания прибегнуть к силовым методам, Вашингтон должен повысить ставки в «санкционной игре», введя новые эмбарго и найдя творческий подход к уже существующим карательным мерам.

Венчать список приоритетных целей США должна «Роснефть», которая на данный момент является, по всей видимости, лучшим союзником Мадуро. Кроме того, США стоит избрать более творческий подход к реализации карательных мер. Например, танкеры, которые перевозят санкционную нефть, выключают свои транспондеры на подходе к венесуэльским водам, разгружаются по ночам и часто меняют флаги. Тем не менее согласно нормам международного права, суда обязаны держать транспондеры включёнными. В этом контексте США следует приложить все усилия к тому, чтобы это правило неукоснительно соблюдалось.

Вашингтон также может прибегнуть к тактике, опробованной на Северной Корее. Вместе с Японией и Великобританией США проводили сложные операции, призванные засекать перегрузку товаров с одного корабля на другой, а также попытки различных лиц обойти санкции в международных водах. Вашингтон должен также поступить и с Каракасом, введя вторичные санкции против лиц, перевозящих венесуэльскую нефть. Ещё один полезный метод по вытеснению Мадуро — это давление на компании по страхованию грузовых судов. И, наконец, США необходимо поработать с рядом стран, которые позволяют подозрительным судам ходить под их флагом.

Учитывая, что наиболее эффективными санкции становятся тогда, когда их придерживается множество стран, Вашингтону следует объединить усилия на этом фронте с Европейским союзом и странами Латинской Америки. Если не считать оружейного эмбарго, ЕС ввёл санкции в отношении всего лишь 25 венесуэльцев. Кроме того, Брюссель не исключил возможности введения более всеобъемлющих санкций в том случае, если Мадуро откажется от переговоров при участии посредников с венесуэльской оппозицией.

«Недавнее заявление Мадуро о том, что он не примет участия в переговорах под патронажем Норвегии, указало на то, что ЕС заблуждается, полагая, что венесуэльский лидер начнёт диалог по своей воле», — уверен Foreign Policy. По крайней мере, администрация Трампа должна оказать давление на Испанию с тем, чтобы Мадрид остановил поток незаконных денег Мадуро, которые проходят через центральный банк этой страны. Однако даже здесь сложилась непростая ситуация, так как вступающий в должности главы МИД ЕС Хосеп Боррелл — который ранее занимал аналогичную должность в Испании — неоднократно обвинял американское правительство в том, что оно ведёт себя в Венесуэле «как ковбой».

Что же касается Латинской Америки, то она, напротив, предприняла действенные меры, сдув пыль с Пакта Рио — документа, который обязывает страны региона вводить санкции против общей угрозы. Разумеется, потенциал многих государств в этом плане разнится, однако подобный ход событий не может не радовать. Теперь же, когда весь регион взялся соблюдать политику санкций, США необходимо проследить за тем, чтобы эти государства выполнили свои обязательства.

На протяжении последних несколько лет «режим Мадуро» ловко подстраивался под американские санкции по той причине, что его «преступная деятельность» имеет всемирный охват, а нити его сети агентов тянутся в Россию, Панаму, Румынию, Швейцарию и многие другие страны. «Именно поэтому США следует рассматривать режим Мадуро скорее не как обособленное политическое образование, а как криминальную сеть — и действовать против этой сети соответствующим образом», — считает журнал.

Хотя американские отраслевые санкции и ударили по «Мадуро и его подельникам», им не удалось ни полностью заморозить активность «режима», ни помешать посторонним державам вроде России протянуть Мадуро руку помощи. Более того, в лучшем случае стратегию США можно назвать непоследовательной: поддержка идеи о проведении досрочных выборов соседствует с общением с приближёнными к «режиму» лицами, которые «замешаны в наркоторговле». Сюда же можно отнести и попытки убедить Мадуро всё бросить и убежать взамен на смутные обещания амнистии.

«В то время как Мадуро концентрирует на колумбийской границе сотни тысяч солдат, а каждый день из страны бегут тысячи венесуэльцев, приведение в порядок санкционной политики США сыграет ключевую роль в том, чтобы прижать Мадуро, а также посторонние державы, которые его поддерживают, к ногтю», — подытоживает Foreign Policy.