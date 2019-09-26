El País: Мадуро приехал в Москву напомнить миру, что у него остались могущественные союзники

Венесуэльский лидер Николас Мадуро совершил первую международную поездку с тех пор, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны, для того чтобы укрепить поддержку, которую ему оказывает Кремль, сообщает El País. Отмечается, что в рамках переговоров президент России Владимир Путин поддержал правительство Венесуэлы и его диалог с оппозицией.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пересёк океан, чтобы пожать руку одному из важнейших сторонников и напомнить всему миру, что у него ещё остались могущественные союзники, пишет El País.

Так, в среду Мадуро в рамках первой международной поездки с тех пор, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны, встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Несмотря на то что, как отмечает El País, новых крупных торговых соглашений подписано не будет, Мадуро надеялся укрепить поддержку, которую его правительству оказывает Россия.

И Путин удовлетворил его ожидания,поддержав венесуэльские власти и их диалог с оппозицией.

«Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения», — заявил Путин на переговорах.

В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас «доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности».

Вместе с тем было объявлено об увеличении поставок зерна и военных запчастей из России в Венесуэлу. Так, ожидается, что в этом году поставки зерна вырастут до 600 тыс. тонн с 254 тыс. тонн в прошлом году. Кроме того, по словам Мадуро, в скором времени будет установлено прямое авиасообщение между Москвой и Каракасом, «чтобы молодёжь могла проводить каникулы в России».

Как отмечает El País, на Россию, которая не только является важнейшим экономическим и военным союзником, но и стала вторым после Китая кредитором Венесуэлы, Мадуро рассчитывает в том числе и во внешней политике. Президенту особенно важна подобная поддержка на фоне усиления давления со стороны США.

В частности, на фоне визита Мадуро в Москву агентство США по международному развитию объявило о том, что предоставит оппозиции Венесуэлы $52 млн. Эти средства, как сообщили в агентстве, пойдут на программы, нацеленные на поддержку подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи страны, независимых СМИ, гражданского общества и на восстановление сектора здравоохранения.

При этом El País обращает внимание не только на цель поездки, но и на её время. Как отмечает издание, несмотря на то что визит был изначально запланирован на начало октября, Мадуро решил воспользоваться тем, что все попытки Гуаидо захватить власть в стране зашли в тупик.