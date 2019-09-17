El Periódico: отказ Гуаидо от диалога с Мадуро расколол венесуэльскую оппозицию

Решение председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо выйти из переговоров с правительством рассорило оппозицию, часть которой пошла на подписание соглашения с президентом Николасом Мадуро, сообщает El Periódico. При этом на фоне череды неудач и ударов по репутации Гуаидо стал стремительно терять поддержку венесуэльцев.

Венесуэльская оппозиция вновь раскололась на части. На этот раз оппозиционеров рассорил официальный выход председателя Национальной ассамблеи и лидера движения Хуана Гуаидо из диалога с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает El Periódico.

Так, часть представителей оппозиционного движения последовали за Гуаидо, в то время как другие решили сесть за стол переговоров с Мадуро. В Каракасе также выразили готовность вернуться в Барбадос, где состоялась последняя встреча представителей правительства и оппозиции.

«Сегодня было подписано соглашение, которое является шагом на пути достижения согласия и мира», — охарактеризовал Мадуро договорённости, достигнутые с политическими партиями «Движение за социализм», «Поступательное движение», «Решения для Венесуэлы» и «Изменимся».

В частности, стороны согласились сформировать новый Национальный избирательный совет, освободить политических заключённых, а также возобновить работу проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в Национальной ассамблее.

Вместе с тем представители умеренной оппозиции призвали к отмене американских экономических санкций, а также к созданию программы обмена нефти на продукты питания и медикаменты.

Гуаидо подписание договорённостей воспринял негативно, сочтя, что они будут способствовать усугублению кризиса в стране, ещё большей изоляции, а также сократят источники финансирования. По его словам, единственная возможность решить конфликт — покончить с «узурпацией» власти Мадуро.

«Режим уже прибегал к подобным манёврам раньше, 20 мая 2018 года, и мы уже знаем, к каким последствиям это привело», — приводит El Periódico слова лидера оппозиции.

При этом один из подписавших соглашение представителей партии «Решения для Венесуэлы» Клаудио Фермин осудил действия Гуаидо по урегулированию кризиса в стране.

«У Гуаидо была необыкновенная возможность в течение последних трёх месяцев диалога в Норвегии и Барбадосе, и что он предлагает: насилие или отставку? Или сидеть сложа руки, или отдаться на волю внешних факторов?» — заявил Фермин.

El Periódico отмечает, что разрыв произошёл на фоне заметного снижения популярности Гуаидо. Если после самопровозглашения себя президентом Венесуэлы 23 января и вплоть до провала попытки военного переворота в апреле политик собирал на протесты в Каракасе тысячи сторонников, последний митинг в столице привлёк лишь несколько десятков человек.

Кроме того, репутация Гуаидо серьёзно пострадала после обнародования его снимков с членами колумбийской организованной преступной группировки «Лос Растрохос», один из которых, не стесняясь, позировал с оружием. Считается, что фото было сделано 22 февраля во время поездки оппозиционера в Колумбию, где он намеревался лично возглавить колонну с американской гуманитарной помощью для Венесуэлы.