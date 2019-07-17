El Periódico: США перенаправят миллионы долларов из Центральной Америки на помощь Гуаидо

США направят на помощь венесуэльской оппозиции более $40 млн, которые изначально предназначались странам Центральной Америки для борьбы с миграционным кризисом, передаёт El Periódico. Отмечается, что средства пойдут в том числе на пропаганду и обучение оппозиционного лидера Хуана Гуаидо управленческому мастерству.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена перенаправить более $40 млн гуманитарной помощи для Центральной Америки на поддержку оппозиции Венесуэлы, сообщает El Periódico.
Ожидается, что в Венесуэле средства пойдут на выплату зарплат, покупку авиабилетов, осуществление пропаганды, оказание технической помощи на выборах и обучение лидера оппозиции Хуана Гуаидо и его окружения управленческому мастерству.
Как отмечает El Periódico, Гватемала и Гондурас не досчитаются $41,9 млн американской помощи в решении миграционного кризиса, вызванного бедностью, насилием и коррупцией.
Издание напоминает, что в прошлом месяце Государственный департамент США объявил о сокращении объёмов помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу на сотни миллионов долларов, так как страны прикладывают недостаточно усилий для того, чтобы остановить поток мигрантов в Соединённые Штаты.
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