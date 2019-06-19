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Washington Times: Пенс заявил, что Мадуро должен уйти

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Уход Николаса Мадуро с поста президента откроет Венесуэле путь к свободным и честным выборам — такое заявление сделал вице-президент США Майк Пенс, сообщает The Washington Times. Пенс заверил, что Вашингтон будет твёрдо стоять на своём, пока демократия в Венесуэле не будет восстановлена. Между тем, издание пишет, что ВМС США отправляют к берегам Южной Америки госпитальный корабль, призванный помочь местным врачам оказывать помощь венесуэльским беженцам.
Washington Times: Пенс заявил, что Мадуро должен уйти
Reuters

Вице-президент США Майк Пенс вновь призвал свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро, сообщает The Washington Times. Пенс подчеркнул, что это единственный способ восстановить демократию в южноамериканской стране.

По словам Пенса, режим Мадуро представляет угрозу для всего региона: «Мадуро должен уйти. Мы рассчитываем, что, как только он уйдёт, Венесуэле будет открыт путь к свободным и честным выборам. Мы продолжим твёрдо стоять на своём до тех пор, пока свобода, демократия и верховенство закона не будут восстановлены».
 
Издание напоминает, что в январе этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо запустил кампанию по отстранению Мадуро от власти, поддержанную США и многими другими государствами. В мае Гуаидо и его сторонники анонсировали «финальную фазу» по свержению Мадуро, однако после ряда ожесточённых столкновений верные венесуэльскому лидеру силы закрепили свой контроль над столицей.
 
В минувший вторник генпрокурор Венесуэлы обвинил Гуаидо в коррупции, на основании его призыва к силам безопасности покинуть лагерь Мадуро. Кроме того, министр юстиции Венесуэлы заявил о том, что его ведомство расследует инциденты с участием двух дипломатических представителей Гуаидо: их обвиняют в незаконном присвоении денег и в подделывании гостиничных счетов.
 
Администрация Трампа признаёт Гуаидо исполняющим обязанности президента: Вашингтон наложил санкции на попавшую в кризис венесуэльскую нефтяную промышленность. Правительство Мадуро, в свою очередь, получает поддержку от Кубы, России и ряда других стран.
 
The Washington Times сообщает, что США уже во второй раз за последние полгода отправят к берегам Южной Америки госпитальный корабль Comfort. Согласно заявлению американских ВМС, экипаж Comfort «будет предоставлять медицинскую помощь на борту и в полевых медицинских лагерях, с целью снять часть нагрузки с местных систем здравоохранения, испытывающих перенапряжение от увеличившегося количества венесуэльских беженцев».
 
За последние месяцы США отправили в Венесуэлу около 500 тонн продовольствия, медикаментов и прочих средств, напоминает издание. Майк Пенс пожаловался на то, что верные Мадуро войска не дали этой гуманитарной помощи попасть на территорию Венесуэлы. 
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Венесуэла демократия Майк Пенс Николас Мадуро санкции США Хуан Гуаидо
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