El Nacional: Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией «оборонный контракт»

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своём аккаунте в Twitter обвинил венесуэльского лидера Николаса Мадуро в том, что последний заплатил России за её поддержку, сообщает El Nacional. В частности, Болтон написал, что в мае этого года президент Венесуэлы дал Москве $209 млн за оборонный контракт.

«Мадуро крайне неправильно использовал ресурсы Венесуэлы. В мае, когда голодали сотни тысяч венесуэльцев, Мадуро дал России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить её постоянную поддержку», — подчеркнул советник президента США.

Он также добавил, что венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий, говорится в статье.