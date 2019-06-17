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El Nacional: Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией «оборонный контракт»

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро дал России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить её постоянную поддержку, — об этом, как пишет El Nacional, в своём аккаунте в Twitter написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он также обвинил Мадуро в неправильном использовании ресурсов Венесуэлы.
El Nacional: Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией «оборонный контракт»
Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своём аккаунте в Twitter обвинил венесуэльского лидера Николаса Мадуро в том, что последний заплатил России за её поддержку, сообщает El Nacional. В частности, Болтон написал, что в мае этого года президент Венесуэлы дал Москве $209 млн за оборонный контракт.
 
«Мадуро крайне неправильно использовал ресурсы Венесуэлы. В мае, когда голодали сотни тысяч венесуэльцев, Мадуро дал России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить её постоянную поддержку», — подчеркнул советник президента США.
 
Он также добавил, что венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий, говорится в статье.
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El Nacional Венесуэла Южная Америка
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